MARK PRITCHARD e THOM YORKE: ascolta il singolo “Back in the Game”

Oggi il pioniere della musica elettronica e produttore Mark Pritchard e il frontman di The Smile e Radiohead, Thom Yorke, hanno pubblicato un nuovo singolo collaborativo intitolato “Back In The Game“.

Il brano ha debuttato nella prima serata del tour solista di Thom Yorke, “Everything”, a Christchurch, in Nuova Zelanda, ed è diventato un elemento fisso nelle scalette delle successive date in Australia, Giappone e Singapore. Questa è la seconda collaborazione su disco tra i due artisti, dopo il brano acclamato dalla critica “Beautiful People”, presente nell’album solista di Mark Pritchard, “Under The Sun”, pubblicato da Warp Records nel 2016.

Pritchard è una figura di spicco della scena elettronica britannica degli anni ’90, noto per i suoi progetti Reload, Link e come metà del duo di produzione Global Communication insieme a Tom Middleton. Nel 2011 ha realizzato due remix di “Bloom” dei Radiohead e, nel corso di una carriera eclettica che ha attraversato molti generi e pseudonimi, ha remixato brani di artisti del calibro di Aphex Twin, Depeche Mode, PJ Harvey e Slowdive.

Come già accaduto con “Beautiful People“, in “Back In The Game” la voce di Yorke viene digitalmente distorta da Pritchard, questa volta attraverso l’H910 Harmonizer, uno dei primi dispositivi per effetti audio digitali al mondo. La voce di Yorke si trasforma così in uno strumento duttile, perfettamente inserito nell’architettura sonora del brano.

Il singolo è accompagnato da un video diretto da Jonathan Zawada, artista visivo noto per il suo approccio multidisciplinare che combina tecniche analogiche e digitali. Zawada collabora con Pritchard da oltre un decennio e ha già realizzato immagini e installazioni per l’uscita di “Under The Sun”.