RADIOHEAD in concerto il 14, 15, 17 e 18 Novembre all’Unipol Arena di Bologna

I Radiohead hanno annunciato una serie di 20 concerti che si terranno in cinque città europee. La band si esibirà a Madrid, Bologna, Londra, Copenaghen e Berlino.

In un messaggio ai fan diffuso oggi, Philip Selway dei Radiohead ha dichiarato: “L’anno scorso ci siamo ritrovati a provare, tanto per il gusto di farlo. Dopo una pausa di sette anni, è stato bellissimo suonare di nuovo i nostri brani e riconnetterci con un’identità musicale che vive profondamente dentro ciascuno di noi. Ci ha anche fatto venire voglia di fare qualche concerto insieme, quindi speriamo possiate venire a una delle prossime date. Per ora saranno solo queste, ma chissà dove ci porterà tutto questo.”

Date del tour:

NOVEMBRE

04, 05, 07, 08 – Movistar Arena, Madrid (Spagna)

14, 15, 17, 18 – Unipol Arena, Bologna (Italia)

21, 22, 24, 25 – The O2, Londra (Inghilterra)

DICEMBRE

01, 02, 04, 05 – Royal Arena, Copenaghen (Danimarca)

08, 09, 11, 12 – Uber Arena, Berlino (Germania)

Prezzi dei biglietti a Bologna:

Standing: €100

Seating: €70 / €85 / €100 / €135

Fast-Track Status VIP seating: €255

(eventuale prevendite esclusa)

Per garantire che i biglietti arrivino direttamente ai fan e per ridurre al minimo l’intercettazione da parte di bagarini e bot, i biglietti saranno disponibili solo registrandosi su radiohead.com. La registrazione apre venerdì 5 settembre alle ore 11:00 e chiude 60 ore dopo, alle 23:00 di domenica 7 settembre.

La vendita dei biglietti inizierà il 12 settembre.

All’inizio di questo mese, i Radiohead hanno pubblicato in digitale l’album dal vivo Hail to the Thief – Live Recordings 2003-2009. I brani erano stati inizialmente raccolti come materiale di ricerca per gli arrangiamenti di Thom Yorke nella produzione teatrale Hamlet Hail to the Thief. L’album dal vivo sarà pubblicato fisicamente venerdì 31 ottobre 2025.

RADIOHEAD – FAQ Tour 2025

Perché devo registrare i miei dati per acquistare un biglietto?

Al giorno d’oggi, acquistare i biglietti in base all’ordine di arrivo può significare competere in una coda piena di bot e bagarini che hanno un vantaggio ingiusto. La registrazione è richiesta per verificare che tu sia chi dici di essere, in modo che noi possiamo fare del nostro meglio per rendere il processo di acquisto dei biglietti un po’ più equo per i fan.

Quali informazioni devo fornire per registrarmi?

Dovrai fornire il tuo nome, indirizzo email, numero di cellulare, città e Paese di residenza. Queste informazioni verranno utilizzate per verificare la tua identità al momento dell’acquisto dei biglietti. Ti verrà anche chiesto per quale città, o quali città, delle cinque vorrai acquistare i biglietti. Hai maggiori possibilità di ottenere i biglietti se la tua scelta include una città più vicina a te.



È necessario registrarsi una sola volta, utilizzando i propri dati corretti. Altrimenti rischi che la tua registrazione venga invalidata. Non fa differenza l’orario in cui registri i tuoi dati, ma una volta chiuso il modulo di registrazione non ci sarà più la possibilità di registrarti per acquistare i biglietti per gli show.

Posso scegliere per quale città acquistare un biglietto?

Se ricevi un codice di sblocco, sarà per una delle città per cui hai indicato di poter partecipare agli show durante la registrazione.

Posso andare a più di uno spettacolo? Quanti biglietti posso acquistare?

Ti sarà consentito acquistare fino a 4 biglietti per un solo evento nella città per la quale ricevi il codice di sblocco. Questo per dare a più fan l’opportunità di partecipare. Eventuali prenotazioni per più di un evento potrebbero essere annullate.

Se ricevo un codice di sblocco mi è garantito un biglietto?

Ricevere un codice di sblocco non garantisce un biglietto. Il codice univoco che ricevi sblocca solo l’accesso alla piattaforma ufficiale di biglietteria per la vendita dei biglietti. Dovrai seguire le istruzioni che ti sono state inviate via e-mail insieme al tuo codice di sblocco per accedere alla coda alle 11:00 di venerdì 12 settembre.

Se non ho ricevuto un codice di sblocco via e-mail, esiste un modo per acquistare un biglietto?

Se non ricevi un codice di sblocco entro le 23:00 di mercoledì 10 settembre, non potrai partecipare alla vendita iniziale dei biglietti venerdì 12 settembre. Tuttavia, verrai automaticamente inserito in una lista d’attesa per ulteriori tornate di vendita dei biglietti. Se i biglietti rimangono invenduti per una qualsiasi delle città selezionate durante la registrazione, potresti ricevere un’e-mail con un codice di sblocco e un preavviso di almeno 24 ore per acquistarli.

Quanto costeranno i biglietti?

I prezzi dei biglietti dei posti in piedi sono 97€ (Spagna), 100€ (Italia), £85 (Regno Unito), 775 DKK (Danimarca) e 110€ (Germania) più commissioni. I dettagli completi sui prezzi dei biglietti, compresi i posti a sedere e i biglietti VIP, sono disponibili qui. I prezzi dei biglietti non cambieranno. Rimarranno fissi e non cambieranno dinamicamente.

Al prezzo del biglietto verrà aggiunta o inclusa una donazione di beneficenza pari a 1€/£1. A Londra la donazione andrà al LIVE Trust e nel resto d’Europa andrà a Medici Senza Frontiere (MSF). I Radiohead raddoppieranno il totale con una donazione a Medici Senza Frontiere (MSF).

Se ho acquistato un biglietto e non posso andarci, posso restituirlo o venderlo a qualcun altro?

L’unico modo per vendere o trasferire i biglietti sarà tramite il servizio di trasferimento e rivendita offerto dalla piattaforma di biglietteria ufficiale tramite cui acquisti. Per maggiori dettagli contatta il servizio clienti del mercato di riferimento. Il servizio di trasferimento e rivendita dei biglietti non sarà disponibile fino a poco prima dello show. In alcune venue il tuo documento d’identità verrà confrontato con il nome riportato sul biglietto.

Posso acquistare i biglietti da altri siti?

No. Tieni presente che i biglietti o i codici di sblocco offerti in vendita sui siti dei rivenditori o venduti a un prezzo maggiorato saranno monitorati e soggetti a cancellazione.

Come posso acquistare biglietti per persone con disabilità?

Quando compili il modulo di registrazione, rispondi “Sì” alla domanda che ti chiede se hai bisogno di biglietti per persone con disabilità. Una volta completata la registrazione, verrai contattato direttamente per fornirti ulteriori informazioni su come acquistare biglietti per persone con disabilità.

Ci saranno altri show? I Radiohead suoneranno nel mio Paese?

Non verranno annunciate date extra. Questi sono gli unici show in cui i Radiohead si esibiranno per ora. La band spera di fare altri show altrove in futuro.