The SMILE: ascolta il nuovo singolo di “Pana-Vision” tratto da Peaky Blinders

“Pana-Vision” è il quarto brano ad essere svelato dai The Smile a/k/a Thom Yorke, Jonny Greenwood e Tom Skinner.

Presentato nell’episodio di Peaky Blinders di questo fine settimana, “Pana-vision” è ora disponibile sulle piattaforme digitali via XL Recordings.

Mentre “Pana-vision” per gli spettatori di Peaky Blinders era facilmente identificabile come l’ultimo dei The Smile, nello stesso episodio è stato presentato in anteprima un pezzo strumentale che solo le orecchie più acute hanno riconosciuto come opera di Thom Yorke: “That’s How Horses Are” è ora disponibile insieme al recente “5:17“.

La presentazione di “Pana-vision” segue l’uscita del mese scorso di “Skrting on the Surface”, accompagnato da un video girato in 16 mm in bianco e nero dallo scrittore/regista vincitore del BAFTA Mark Jenkin nella dismessa miniera di Rosevale in Cornovaglia, e sviluppato a mano con l’acqua dalla miniera. In precedenza, The Smile hanno pubblicato “The Smoke” e un remix di accompagnamento di Dennis Bovell, oltre a “You Will Never Work In Television Again”, il singolo di debutto che ha commosso il New York Times: Accompagnato da un beat in 4/5 e tre accordi di chitarra, Yorke canta ringhiando la sua rabbia verso quei ‘gangster troll che promettono la luna’ che divorano ‘tutte le belle speranze e i sogni dei giovani’, e puoi quasi sentire il suo sputo volare.

THE SMILE

14 Luglio 2022 Milano, Fabrique

15 Luglio 2022 Ferrara, Piazza Trento Trieste

17 Luglio 2022 Macerata, Arena Sferisterio

18 Luglio 2022 Roma, Auditorium Parco della Musica – Cavea

20 Luglio 2022 Taormina, Teatro Antico



Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/thesmile2022

Foto di Alex Lake