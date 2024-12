CARMEN CONSOLI: esce il 20 dicembre l’album dal vivo “Terra ca nun senti – Live in Siracusa con Orchestra Popolare Siciliana”

Il 20 dicembre verrà pubblicato, esclusivamente in doppio vinile, “Terra ca nun senti – Live in Siracusa con Orchestra Popolare Siciliana” (Narciso Records/Warner Music Italia), l’album che raccoglie una parte dell’emozionante spettacolo che l’artista ha presentato il 15 luglio 2023 al Teatro Greco di Siracusa. Un concerto che celebra la sua terra natale, la sua ricca eredità musicale, i paesaggi, le persone, la cultura e le tradizioni. In questa occasione, Carmen ha realizzato un progetto che ha preso forma nel corso degli anni, centrando un altro traguardo: è la prima donna ad aver dato vita ad una Orchestra, l’Orchestra Popolare Siciliana, una formazione pensata per preservare, promuovere e reinterpretare i suoni, le poesie e gli strumenti antichi che compongono l’inestimabile patrimonio dell’isola. L’orchestra include musicisti di lunga data al suo fianco, affiancati da strumentisti popolari e da esperti provenienti dalla classica.

Con l’Orchestra Popolare Siciliana, Carmen ha dato nuova vita a brani del suo repertorio e della tradizione, molti dei quali sono inclusi nel disco. Tra questi, ci sono canzoni celebri come Fiori d’arancio, Il pendio dell’abbandono, L’ultimo bacio, Parole di burro, Mio zio, ma anche composizioni più recenti come Volevo fare la rockstar e Le cose di sempre, e brani in siciliano come Maria Catena, Masino, A’ finestra e Buttana de to ma’, oltre a Cunta e canta e Terra ca nun senti, scritti dalla grande Rosa Balistreri, sua fonte di continua ispirazione. Il concerto ha incluso anche letture su importanti figure della storia sociale e culturale italiana provenienti dalla Sicilia, tra cui la commovente lettura proprio su Rosa Balistreri e quella su Peppino Impastato, interpretate rispettivamente da Donatella Finocchiaro e Giovanni Impastato.

Il progetto discografico e live “Terra ca nun senti” rappresenta un viaggio emozionante nella Sicilia di Carmen, raccontata con ironia, amore, leggerezza, intensità e un profondo senso di gratitudine. È il suo contributo alla crescita e alla diffusione della cultura e della tradizione siciliana, in un’ottica di apertura al futuro, per fare di questa ricchezza una parte integrante della musica e della cultura mondiale.

Il disco verrà firmato dall’artista in due appuntamenti speciali in Feltrinelli a Roma e Catania. Il 20 dicembre Carmen è attesa a Roma alle ore 19.00 nella Feltrinelli di via Appia Nuova e il 21 dicembre a Catania alle ore 17.00 nella Feltrinelli di via Etnea.

Mentre il 18 e 19 dicembre ci saranno due speciali anteprime live nella splendida e maestosa Cattedrale di Avezzano.

CARMEN CONSOLI – Tour 2025

Il prossimo autunno torna a teatro, all’acustica calda e morbida di quelle sale, alla vicinanza affettuosa del pubblico.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/4fEZRNi

22 Ottobre – Torino – Teatro Colosseo

23 Ottobre – Torino – Teatro Colosseo

24 Ottobre – Genova – Verdi Teatro

25 Ottobre – Lugano – Lac

28 Ottobre – Trento – Auditorium Santa Chiara

29 Ottobre – Bologna – Teatro Duse

30 Ottobre – Bologna – Teatro Duse

3 Novembre – Firenze – Teatro Verdi

4 Novembre – Firenze – Teatro Verdi

6 Novembre – Milano – Teatro Arcimboldi

7 Novembre Milano – Teatro Arcimboldi

11 Novembre – Parma – Teatro Regio

12 Novembre – Padova – Gran Teatro Geox

13 Novembre – Udine – Teatro Nuovo G. Da Udine

16 Novembre – Palermo – Teatro Politeama Garibaldi

17 Novembre – Palermo – Teatro Politeama Garibaldi

19 Novembre – Catania – Teatro Metropolitan

20 Novembre – Catania – Teatro Metropolitan

27 Novembre – Forlì – Teatro Diego Fabbri

28 Novembre – Ascoli Piceno – Teatro Ventidio Basso

29 Novembre – Pescara – Teatro Massimo

1 Dicembre – Napoli – Teatro Augusteo

5 Dicembre – Cosenza – Teatro Rendano

6 Dicembre – Bari – Teatro Team

18 Dicembre – Cagliari – Teatro Massimo

19 Dicembre – Cagliari – Teatro Massimo

28 Dicembre – Roma – Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone

29 Dicembre – Roma – Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone

