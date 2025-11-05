CARMEN CONSOLI: foto e scaletta del concerto al Teatro Verdi di Firenze

Foto di Luna La Chimia
Carmen Consoli, la cantautrice e polistrumentista siciliana soprannominata “La Cantantessa”, si è esibita ieri sera in concerto al Teatro Verdi di Firenze.
“Amuri Luci Tour 2025” – Il Tour nei Teatri
Ieri sera la Cantantessa si è esibita per la seconda volta sul palco del Teatro Verdi di Firenze.
Il nuovo tour prende il nome dal suo ultimo lavoro discografico “Amuri Luci”, un lavoro sentito e coraggioso col quale la cantautrice catanese si immerge in pieno nelle proprie radici, sia quelle della terra siciliana che quelle più antiche della cultura classica e mediterranea.
La prima parte del concerto ha riproposto fedelmente la track list del disco.
Si passa poi alla seconda parte dello spettacolo dove Carmen Consoli regala parte della sua storia discografica con i successi più amati dal pubblico. Tra i questi “L’Ultimo Bacio”, “Parole Di Burro” e “Amore Di Plastica”.
Ancora una volta l’artista siciliana ha dato prova fin da subito di una più che rara capacità di trasmettere una straordinaria intensità emotiva, evocata dalla sua inconfondibile vocalità, supportata anche da sonorità di strumenti tradizionali della sua terra e da immagini proiettate su uno schermo che in certi momenti si presentava davanti alla scena stessa.
Carmen Consoli con questo nuovo tour conferma nuovamente di essere, oltre che un’ autrice raffinata e profonda, un’ interprete di classe cristallina.
Questo tour rientra sicuramente tra le esibizioni da non perdere.
Clicca qui per vedere le foto del concerto di Carmen Consoli a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).
CARMEN CONSOLI: La Scaletta del Concerto di Firenze
Amuri Luci
Unni T’Ha Fattu ‘a Stati
La Terra Di Hamdis
Mamma Tedesca
3 Oru 3 Oru
Bonsai #3
Galateia
Parr Cu Tia
Comu Veni Veni
Qual Sete Voi?
Nimici Di L’Arma Mia
Questa Notte Una Lucciola Illumina La Mia Finestra
AAA Cercasi
Ottobre
Qualcosa Di Me Che Non Ti Aspetti
Autunno Dolciastro
Imparare Dagli Alberi A Camminare
Sintonia Imperfetta
Lo Stonato
Sulla Mia Pelle
L’Ultimo Bacio
Parole Di Burro
In Bianco E Nero
Bonsai #2
Orfeo
Amore Di Plastica
‘A Finestra