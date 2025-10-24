Carmen Consoli: Le foto e la scaletta del concerto al Teatro Colosseo di Torino

Foto di Luca Moschini



Carmen Consoli è tornata con un nuovo, attesissimo progetto live: il tour teatrale “Amuri Luci – Tour 2025”, che ha scelto la città di Torino come punto di partenza, illuminando il palco del Teatro Colosseo con un doppio e intenso appuntamento inaugurale.

Le serate di mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre 2025 hanno ufficialmente dato il via a questo viaggio musicale che si preannuncia come una delle esperienze più poetiche e intimiste della carriera della “cantantessa” catanese.

Il progetto “Amuri Luci” è stato concepito per esaltare l’acustica calda e avvolgente delle sale da teatro, permettendo al pubblico di avvicinarsi ancora di più alla profondità emotiva e alla raffinata tessitura musicale di Carmen Consoli. La sua voce è stata, ancora una volta, una luce viva, capace di raccontare il presente con la forza delle emozioni autentiche, supportata da una scenografia e da proiezioni video che hanno dialogato con la sua performance, aggiungendo ulteriore spessore poetico.

Sul palco, la scaletta ha ripercorso le tappe fondamentali della sua discografia, offrendo una selezione ricca dei brani più amati che spaziano tra l’intensità rock e la delicatezza acustica. Tra i titoli che hanno emozionato il pubblico torinese si sono ritrovati successi intramontabili come:

Il tour promette di essere un’occasione unica per vivere la musica di Carmen Consoli in una dimensione di maggiore vicinanza e sperimentazione, un’esperienza che conferma il suo ruolo di artista fondamentale e sempre in evoluzione nel panorama musicale italiano.

Dopo la partenza trionfale da Torino, il tour “Amuri Luci” proseguirà toccando le principali città italiane, portando la sua poesia in scena nei teatri di prestigio lungo tutta la penisola:

24 ottobre: Genova – Teatro Verdi

28 ottobre: Trento – Auditorium Santa Chiara

29 e 30 ottobre: Bologna – Teatro Duse

3 e 4 novembre: Firenze – Teatro Verdi

6, 7 e 8 novembre: Milano – Teatro Arcimboldi

… e molte altre date fino a dicembre, con conclusione a Roma.

CARMEN CONSOLI: la scaletta del concerto di Torino

Set Amuri Luci

Amuri luci

Unni t’ha fattu ‘a stati

La terra di Hamdis

Mamma tedesca

3 oru 3 oru

Bonsai #3

Galateia

Parru cu tia

Comu veni veni

Qual sete voi?

Nimici di l’arma mia

Set 2

Questa notte una lucciola illumina la mia finestra

AAA Cercasi

Ottobre

Qualcosa di me che non ti aspetti

Autunno dolciastro

Imparare dagli alberi a camminare

Sintonia imperfetta

La stonato

Sulla mia pelle

L’ultimo bacio

Parole di burro

In bianco e nero

Orfeo

Amore di plastica

Encore