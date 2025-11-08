CARMEN CONSOLI live, Il teatro come altare, la voce come fiamma. Reportage e scaletta del concerto a Milano

Articolo di Simona Ventrella | Foto di Martina Fiore

Carmen Consoli è tornata sui palchi dei teatri italiani e non è venuta per accarezzarci. È scesa come una dea mediterranea armata di chitarra e malinconia, a ricordarci che la musica può ancora parlare, graffiare, scavare nelle viscere della lingua e tirarne fuori qualcosa di vivo. Lo spettacolo porta sul palco del teatro degli Arcimboldi, un concerto che si configura come un’opera d’arte complessa e stratificata, capace di coniugare erudizione emotiva, impegno politico e una profonda connessione con il siciliano. Ci troviamo di fronte e dentro non ad una semplice performance musicale, ma un viaggio metamorfico in cui la cantante si trasforma in poetessa, sfuggendo alla banalità del presente attraverso una nuova grammatica musicale e linguistica. L’estetica del concerto spazia da momenti di grande intensità teatrale ed emotiva caratterizzati da riferimenti letterari e storici, video, giochi di luci e proiezioni immersive, a passaggi più popolari e gioiosi. Il primo set è totalmente dedicato all’ultimo disco di inediti Amuri Luci, pubblicato ad inizio ottobre, che rappresenta un lavoro sull’identità e la coscienza collettive, tra storia, miti e leggende. Un album in cui ogni canzone sembra un frammento di un poema mai finito, una specie di diario in codice in cui la Sicilia non è solo un luogo ma un battito, una ferita, un sorriso sghembo dopo un bicchiere di vino. Il tutto corredato da quella voce, la sua voce. Non è pulita, non è addomesticata. È una voce che sa di sale e ferro, capace di farsi carezza o pugnalata.

Il pubblico risponde con calore, riconoscendo la crescita artistica e umana di una cantante che non è più la ragazza degli anni ’90, ma una figura matura, dotata di ironia e profondità, capace di miscelare tradizioni dialettali con contaminazioni culturali e storiche, proponendo un live che si fa manifesto di resistenza culturale e intellettuale.

Il secondo set è invece dedicato alle canzoni del passato, alcune come da dichiarazione della stessa, poco presenti nelle sua ultime scalette. Basta un semplice attacco e come per magia la marea cambia. L’arrivo delle canzoni che tutti conoscono, l’atmosfera che si fa subito familiare, quasi di casa, in cui i ricordi riaffiorano sotto forma di note di canzoni care e mai dimenticate, trasforma il teatro in un coro di anime in estasi. Ma anche nei momenti più leggeri, Carmen non perde mai quell’aura da guerriera gentile, una che sa sorridere ma non arretra. Il suono della band è incredibile, caldo, avvolgente, preciso al millimetro, ma sporco al punto giusto. La chitarra ruggisce dolcemente, pulsando come un cuore in apnea. Tra un pezzo e l’altro, Carmen parla poco, ma quando lo fa è come se regalasse una scheggia di sé. Nessuna posa, nessuna recita: solo un’intelligenza viva, ironica, spietata e profondamente umana.

Durante il secondo set arriva un blocco in acustico in cui la band si ritira e resta solo lei, chitarra e voce, e succede nuovamente la magia: la platea trattiene il fiato, e per un istante sembra che anche le luci abbiano paura di muoversi. La sua voce, come una corda di violino consumata intona quelle tre semplici parole, quel credo in me e nel mio amore invertito che hanno toccato il cuore di molte persone dal lontano 1997. Seguono infilati uno dietro l’altro, tre capisaldi della sua carriare: L’ultimo Bacio, Parole Di Burro e In Bianco e Nero, chedo scusa alle persone sedute vicino a me, era impossibile non unirsi al coro di voci che hanno inondato il teatro, e poter vivere questa emozione è sempre un provilegio da dover cogliere. Ed è stato così fino al tripudio finale con una chiusura festosa e rumorosa lasciata al brano A’ Finestra.

Nel gelo di novembre, tra le mura del teatro, Carmen ci ha preso per mano e ci ha portato dentro un sogno lucido. Ha parlato d’amore e di rabbia, di memoria e di ironia, di ciò che resta quando tutto il resto cade. È stato come aprire un vecchio diario in cui ogni canzone sembrava una lettera consegnata con cura e nostalgia, un ricordo da custodire gelosamente, un sorriso tra le lacrime. La sua presenza e la sua voce sincera e potente hanno saputo creare un senso di intimità che quasi ci ha fatto dimenticare di essere in un teatro, e hanno, per qualche ora, fermato il tempo, per farci ascoltare le nostre storie e i nostri sogni dimenticati, quelli che ritorno a vivere ogni volta che riascolto quei brani, come se fossero un ponte tra ieri e oggi.

Clicca qui per vedere le foto di Carmen Consolie a Milano o sfoglia la gallery qui sotto

CARMEN CONSOLI – la scaletta del concerto di Milano

Primo set

Amuri Luci Unni T’ha Fattu’ a Stati La Terra di Hamdis Mamma tedesca 3 Ore 3 oru Bonsai3 Galateia Parru Cu Tia Comu Veni Veni Qual Sete Voi? Nimici Di L’arma mia

Secondo set