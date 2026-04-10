THIRTY SECONDS TO MARS in concerto l’11 aprile 2027 all’Unipol Forum di Milano

Live Nation annuncia il ritorno in Italia dei Thirty Seconds To Mars.

La band guidata da Jared Leto sarà protagonista di un unico imperdibile appuntamento domenica 11 aprile 2027 all’Unipol Forum di Milano, nell’ambito del nuovo tour internazionale A Beautiful Lie vs This Is War.

Biglietti in vendita

su Ticketone > https://tidd.ly/48l7M0o

su Vivaticket > https://tidd.ly/4mo5p2D

o su > https://ticketmaster.evyy.net/30stm

I biglietti saranno disponibili in prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation a partire dalle ore 10:00 di giovedì 16 aprile.

La vendita generale dei biglietti aprirà dalle ore 10:00 di venerdì 17 aprile

I pacchetti VIP saranno disponibili già dalle 10:00 di martedì 14 aprile

La tournée, nata per celebrare due degli album più iconici della loro carriera, offrirà per la prima volta ai fan la possibilità di vivere due dischi in un unico show, con la band impegnata a eseguire i brani più rappresentativi di A Beautiful Lie e This Is War. Il tour, composto da 17 date, attraverserà Europa e Regno Unito, con partenza il 6 aprile 2027 da Lisbona e tappe nelle principali città, tra cui Parigi, Milano, Berlino e Londra, fino alla chiusura il 1° maggio 2027 a Dublino. In un momento particolarmente significativo per i fan di lunga data, l’ex membro della band Tomo Miličević tornerà sul palco insieme a Jared Leto e Shannon Leto, dando vita a una reunion rara e attesissima.

Pubblicato nel 2005, A Beautiful Lie ha rappresentato una svolta per la band, grazie a hit globali come “The Kill” e “From Yesterday”, conquistando numerosi dischi di platino in tutto il mondo e affermandosi per il suo sound cinematografico e l’intensità emotiva. Con This Is War (2009), i Thirty Seconds to Mars hanno ampliato ulteriormente il proprio orizzonte sonoro e la loro portata internazionale, dando vita a una straordinaria sequenza di successi, tra cui “Kings and Queens”, “This Is War” e “Closer to the Edge”, e consolidando il loro successo globale con certificazioni multi-platino.

A distanza di due decenni, entrambi gli album continuano a risuonare con la stessa urgenza e intensità che li hanno resi iconici, confermandone l’eredità e l’impatto culturale. Lo show si preannuncia potente ed emozionale, capace di unire passato e presente e di riportare sul palco le sonorità e l’energia dei dischi che hanno segnato un’intera generazione. Ogni serata offrirà un’esperienza ad alto impatto, carica di nostalgia, in grado di trasportare il pubblico nei ricordi e nelle emozioni legate a queste canzoni, mentre una nuova generazione potrà scoprirne per la prima volta tutta la forza.

THIRTY SECONDS TO MARS

Poche band riescono a definire un’epoca continuando al tempo stesso a evolversi nel corso dei decenni, ma i Thirty Seconds to Mars hanno costruito la loro carriera proprio su questo. Formata da Jared Leto e Shannon Leto, la band multiplatino ha venduto oltre 15 milioni di album in tutto il mondo ed è protagonista di tour globali da headliner e importanti festival internazionali.

Il gruppo ha pubblicato il suo album di debutto, 30 Seconds to Mars, nel 2002, per poi raggiungere il successo mondiale con A Beautiful Lie nel 2005. Sono seguiti This Is War (2009), Love, Lust, Faith and Dreams(2013) e America (2018), che include brani di successo come “Walk on Water” e “Rescue Me”. Nel 2023 la band è tornata con il sesto album in studio, It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day. Nel 2026 ha celebrato il ventesimo anniversario di A Beautiful Lie con una speciale riedizione contenente quattro brani inediti, tra cui una attesissima versione acustica della loro hit più famosa, “The Kill”. L’uscita è stata accompagnata da un nuovo e suggestivo videoclip che ripercorre il viaggio della band e il legame con i fan negli ultimi vent’anni.

Nel corso della carriera, la band ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui diversi MTV Awards, un Billboard Music Award e un Guinness World Record per il tour più lungo della storia. Nel 2023 Jared Leto ha annunciato il monumentale Seasons World Tour 2024 compiendo la prima scalata in assoluto dell’Empire State Building a New York.

Biglietti in vendita

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I biglietti saranno disponibili in prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation a partire dalle ore 10:00 di giovedì 16 aprile.

La vendita generale dei biglietti aprirà dalle ore 10:00 di venerdì 17 aprile

I pacchetti VIP saranno disponibili già dalle 10:00 di martedì 14 aprile

Calendario del tour:

Mar 6 apr – Lisbona, Portogallo – MEO Arena

Gio 8 apr – Madrid, Spagna – Movistar Arena

Ven 9 apr – Valencia, Spagna – Roig Arena

Dom 11 apr – Milano, Italia – Unipol Forum

Lun 12 apr – Monaco, Germania – Olympiahalle

Mer 14 apr – Vienna, Austria – Stadthalle D

Gio 15 apr – Cracovia, Polonia – Tauron Arena

Sab 17 apr – Francoforte, Germania – Festhalle

Dom 18 apr – Berlino, Germania – Velodrom

Mar 20 apr – Hannover, Germania – ZAG Arena

Mer 21 apr – Colonia, Germania – Lanxess Arena

Ven 23 apr – Anversa, Belgio – Lotto Arena

Dom 25 apr – Amsterdam, Paesi Bassi – AFAS Live

Lun 26 apr – Parigi, Francia – Accor Arena

Mer 28 apr – Londra, Regno Unito – The O2

Gio 29 apr – Manchester, Regno Unito – Co-op Live

Sab 1 mag – Dublino, Irlanda – 3Arena