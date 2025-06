COLLISIONI Festival 2025: la 17° edizione da venerdì 4 luglio a domenica 13 luglio ad Alba

Manca poco più di una settimana alla 17a edizione di Collisioni che per quattro serate – da venerdì 4 luglio a domenica 13 luglio – trasformerà la città di Alba nel cuore pulsante della scena musicale italiana e internazionale, con un programma che promette un lungo viaggio fra scenari e universi musicali diversi, com’è nello spirito di Collisioni. Tornano le date internazionali, con una line-up d’eccezione sul palco di piazza Medford tra grandi nomi e giovani promesse, fino agli ospiti di fama mondiale che sapranno emozionare e far divertire decine di migliaia di spettatori, compresi i giovanissimi.

4 luglio 2025

Roberto Molinaro, Gigi D’Agostino

8 luglio 2025

Les Votives, Thirty Seconds to Mars

12 luglio 2025

Sayf, Irama

13 luglio 2025

Promessa, Nabi, Kid Yugi, Sfera Ebbasta

LA LINE-UP DI COLLISIONI 2025

Ad aprire il concerto di Gigi d’Agostino, venerdì 4 luglio, sarà Roberto Molinaro, producer italiano attivo dagli anni ‘90, noto per il suo stile techno ed eurodance. Ha collaborato con gli Eiffel 65 e Gabry Ponte. Famoso anche in radio su m2o, è celebre per i suoi remix potenti e riconoscibili. A seguire, Gigi D’Agostino, a cui sarà affidata la grande apertura della 17a edizione di Collisioni e che sarà protagonista di un lungo show di oltre 3 ore, per quella che già si preannuncia la festa dell’estate piemontese. Re della musica dance, ma anche innovatore del suono, “Lento Violento” non è solo lo pseudonimo da lui utilizzato dagli anni ‘90, ma è una vera e propria impronta artistica generazionale, uno degli innumerevoli segni che Gigi D’Agostino ha lasciato nella musica.

Martedì 8 luglio Collisioni ospiterà Les Votives, band milanese dal sound “chic rock”,ispirato agli anni ‘60/’70 ma con un tocco contemporaneo, che ha conquistato il secondo posto a X Factor nel 2024, per poi continuare con l’attesissimo live dei Thirty Seconds to Mars, la band di fama mondiale e multi-platino composta dai fratelli Jared e Shannon Leto. Il concerto ad Alba sarà una grandissima occasione per ascoltare le loro canzoni più iconiche, oltre ai nuovi brani pubblicati nell’ultimo disco “It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day” uscito il 15 settembre 2023 da Virgin Records.

La giornata di sabato 12 luglio verrà aperta da Sayf, giovane rapper italo-tunisino di Genova che mescola con stile proprio e grande originalità lo street rap e il cantautorato in un mix unico, capace di renderlo oggi una delle voci più promettenti della scena rap italiana. Ad accendere la notte di Collisioni sarà poi Irama, artista amato da un pubblico trasversale, capace di emozionare giovani e non, che incanterà Alba con un live memorabile e con tutte le sue hit che, ad oggi, gli hanno fatto collezionare 53 dischi di Platino e 4 oro e oltre 2,5 miliardi di streaming, consacrandolo come uno degli artisti di maggior successo nell’attuale panorama musicale italiano. Il suo sarà uno show coinvolgente che trasformerà il palco di Collisioni in un luogo di condivisione e intensa emozione per tutti i fan.

Non mancherà anche quest’anno l’appuntamento con la ‘Giornata Giovani’ di Collisioni, che negli ultimi anni ha caratterizzato il programma del festival, capace di renderlo una manifestazione in grado di sintonizzarsi con il pubblico dei giovani e dei giovanissimi, mettendosi in ascolto dei nuovi linguaggi, abbattendo le barriere intergenerazionali. Quattro gli artisti protagonisti della Giornata Giovani in collaborazione con Banca D’Alba che, domenica 13 luglio, infiammerà il pubblico con una line-up d’eccezione e con una maratona di oltre 5 ore di musica no-stop: il primo a calcare il palco del Festival sarà Promessa, il giovane rapper milanese la cui particolarità è saper rappare molto bene, senza doversi per forza piegare alle mode musicali del momento con una tendenza old school in chiave innovativa. Il suo EP ‘Vite Sgrammate’, ha totalizzato più di 1 milione di streams in meno di un mese dalla sua uscita.

A seguire sul palco salirà Nabi, artista classe 2004, madrelingua francese, originario della Guinea Conackry. Prima di trasferirsi stabilmente a Milano, ha vissuto a Parigi, città che gli ha trasmesso numerose influenze. I singoli “Felicità” in collaborazione con Néza, “Guérrila” e “Plaquette” gli hanno permesso di posizionarsi tra i volti emergenti più interessanti del panorama.

La Giornata Giovani proseguirà poi con il live dell’attesissimo Kid Yugi, artista di riferimento dei giovanissimi che fonde musica rap e urban a citazioni letterarie e di spessore, creando un mix unico e innovativo. Il suo album del 2024 ‘I nomi del Diavolo’ è stato il disco più ascoltato al mondo nei primi tre giorni dall’uscita su Spotify (Top Albums Debut Global Chart) oltre a essere stato certificato 4 Platino e aver superato le 200.000 copie.

Infine sarà Sfera Ebbasta, il Trap King con 230 Dischi di Platino e 32 d’oro, oltre a una solida fanbase multigenerazionale che sfiora i 5 milioni di follower su Instagram, a chiudere con un grande live la diciassettesima edizione di Collisioni. Indiscusso recordman di vendite e di sold out, torna sul palco di Collisioni per portare ad Alba la sua storia in musica, dalle origini alla fama globale passando per il ritorno al blocco con l’ultimo album ‘X2VR’, già quintuplo Disco di Platino.

