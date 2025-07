“God bless Italy”: i THIRTY SECONDS TO MARS tornano in Italia per la prima data del Summer Tour

Foto di Marco Arici | Articolo di Giada ArciuoliEra l’8 settembre del 2018, quando sentii suonare per la prima volta i Thirty Seconds to Mars (da ora 30STM) dal vivo al Milano Rocks festival.

Fu il primo concerto in cui mi emozionai appena l’artista salì sul palco. E di concerti ne ho visti, ma raramente mi è capitata una sensazione così travolgente come quella volta.

Sarà l’atmosfera, lo scambio di energia tra palco e pubblico, non saprei spiegarlo in maniera razionale, ma sicuramente i 30STM fanno parte di quei pochi artisti che in versione live sono stati in grado di lasciarmi qualcosa. Ed evidentemente, non solo a me.

Per quei pochi che non li conoscono bene, i 30STM sono un duo di fratelli americani che suonano dal 1998. Shannon Leto, il batterista, e… lui: Jared Leto che ogni tanto recita pure in qualche in film, arrivando a vincere anche un Oscar, cosette da nulla proprio!

Thirty Seconds to Mars in concerto all’Ippodromo di San Siro di Milano, foto di Marco Arici per www.rockon.it

Il 2 luglio 2025, con il cielo parzialmente nuvoloso ed un’afa che renderebbe impossibile respirare anche con una bombola di ossigeno, saliranno sul palco dell’Ippodromo i 30STM.

Appena arrivata sul posto, ingenuamente pensavo che ci sarebbero state indicazioni chiare per i vari ingressi, ma mi sbagliavo. Davanti a me si è presentata una fila interminabile e ho subito temuto di arrivare in ritardo. Fortunatamente tutto è filato liscio (ma per le prossime date, arrivate per tempo!)

Avvicinandomi al palco, noto subito che le sue dimensioni sono piuttosto contenute. Non c’è alcuna passerella: la struttura è essenziale, con uno schermo centrale e due maxischermi ai lati. Gli unici elementi scenografici su cui i 30 Seconds to Mars sembrano puntare sono le luci e gli effetti di fumo, che daranno atmosfera allo spettacolo.

È quasi ora, l’ippodromo si sta riempiendo e nel frattempo sale sul palco il gruppo di apertura: i Les Votives. Ammetto che non li conoscevo, ma con i soli 30 minuti su quel palco, il trio è riuscito a conquistarmi.

Thirty Seconds to Mars in concerto all’Ippodromo di San Siro di Milano, foto di Marco Arici per www.rockon.it

Hanno carica, energia e sanno intrattenere il pubblico.

Mancano meno di due minuti alla LORO entrata e il pubblico è già in visibilio.

Il primo ad entrare è Shannon, seguito dal chitarrista (Stevie Aiello) e infine da lui, colui che tutti aspettavano: Jared Leto.

Alla sua entrata, il pubblico impazzisce. Leto non aspetta un secondo e inizia a cantare Kings and Queens, riscaldando gli animi.

Se prima gli animi erano caldi, ora sono infuocati, non per le temperature da sauna, ma per la movimentata Up in the air.

La sorpresa arriva dopo la terza canzone, quando il cantante ha domandato al pubblico se qualcuno volesse salire sul palco con lui.

Non credo ci sia bisogno di descrivere la reazione, soprattutto della parte femminile (come darle torto, anch’io ho provato ad alzare la mano). Hai la possibilità di avere davanti Faccia D’Angelo (n.d.r. personaggio del film Fight Club interpretato da Leto)

Jared è felice di essere tornato nel Belpaese dopo un anno e lo comunica riprendendo una famosa frase americana:

“god bless Italy”

Thirty Seconds to Mars in concerto all’Ippodromo di San Siro di Milano, foto di Marco Arici per www.rockon.it

Riparte il concerto, che a questo punto sembra più un karaoke dove tutti cantano all’unisono From Yesterday, una delle loro hit più famose.

Ma non sapevamo ancora che la parte spettacolare stava per arrivare, al grido di:

“The best night of your entire fucking life”.

È in questo momento che invita ad alzarci, urlare e saltare. Con le mani verso il cielo, inizia il coro di apertura della prossima canzone: This Is War (e non poteva essere altrimenti).

Siamo tutti elettrizzati: io e il pubblico intorno, cantiamo insieme il ritornello con entusiasmo. Siamo felici di prendere parte a un concerto così coinvolgente, con una delle star più versatili e carismatiche del panorama musicale.

Le luci si spengono. E ora? Un cambio d’abito? Sì, ma solo per Shannon che da una camicia floreale passa ad una canottiera basica nera. Leto, invece, continua ad indossare una camicia bianca sbottonata con pantaloni larghi neri.

Siamo carichi di entusiasmo e un’ora e mezza è passata in un batter d’occhio, senza che ce ne rendessimo conto. Proprio durante un momento di silenzio, si leva dal pubblico il coro di “sei bellissimo”. D’altronde, come ha detto Ben Stiller in Zoolander, lui è “bello bello in modo assurdo”. Parte anche l’urlo: “togliti la camicia!”.

Thirty Seconds to Mars in concerto all’Ippodromo di San Siro di Milano, foto di Marco Arici per www.rockon.it

Siamo ormai giunti alle battute finali: è il momento di The Kill mentre il videoclip viene proiettato sullo sfondo, e il pubblico si lascia trasportare dall’emozione, cantando a squarciagola questa splendida canzone.

Prima dell’ultimo brano, Close To The Edge, Leto invita sul palco un’ultima volta alcuni fan. La canzone prende vita con le persone che saltano e cantano insieme, creando un coro potente e coinvolgente.

Si conclude così la prima tappa italiana del Summer Tour dei 30STM.

E proprio come a teatro le luci si accendono, i musicisti escono di scena e gli spettatori iniziano a dirigersi verso l’uscita, sulle note di …. Maledetta Primavera, intonata da alcuni fan, seguiti a ruota da chi non ha potuto non lasciarsi coinvolgere.

Ma ora la magia di quell’ora e 45 di concerto è finita e si torna alla vita normale.

Il sogno ad occhi aperti è terminato ma l’energia continua…

Thirty Second To Mars – la scaletta del concerto di Milano

Kings and Queens

Up in the Air

Walk on Water

Rescue Me (Fans on stage)

Night of the Hunter

From Yesterday

Hurricane

This Is War

Acoustic

Alibi

City of Angels (Stopped and restarted)

Stay (Mikky Ekko cover)

A Beautiful Lie

Hail to the Victor

Attack

Encore:

Stuck

The Kill (Bury Me)

Closer to the Edge (Fans on stage)

Thirty Seconds to Mars – Tour 2025

2 Luglio 2025 Milano, Ippodromo Snai San Siro

3 Luglio 2025 Gorizia, Casa Rossa Arena

5 Luglio 2025 Lucca, Piazza Napoleone – Lucca Summer Festival

6 Luglio 2025 Napoli, Arena Flegrea – Noisy Naples Fest

8 Luglio 2025 Alba, Collisioni