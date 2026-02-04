THIRTY SECONDS TO MARS festeggiano i 20 anni dell’album “A Beautiful Lie”

A Beautiful Lie, l’album multi-platino dei Thirty Seconds to Mars che ha segnato un’epoca, festeggia il suo ventesimo anniversario con nuove splendide edizioni fisiche in formato CD, 1LP e 2LP Deluxe.

Ogni versione presenta una grafica rinnovata e una confezione di pregio, mentre i formati 2LP Deluxe e CD includono anche brani inediti provenienti dalle sessioni di registrazione originali e una versione acustica completamente nuova di “The Kill”.

Il primo singolo “God’s Eye” è già disponibile su tutte le piattaforme digitali.

La splendida edizione CD aggiornata include:

4 brani inediti dalle sessioni originali dell’album

Elegante copertina rossa con l’iconica rosa rossa lungo la rilegatura

con l’iconica rosa rossa lungo la rilegatura Poster esclusivo da 12 pannelli con la nuova grafica dell’anniversario

Tracklist:

1. Attack

2. A Beautiful Lie

3. The Kill

4. Was It A Dream?

5. The Fantasy

6. Savior

7. From Yesterday

8. The Story

9. R-Evolve

10. A Modern Myth

11. Battle Of One

12. Hunter

13. God’s Eye

14. Over My Head

15. The Glory

L’edizione ampliata 2LP Deluxe include:

4 brani inediti dalle sessioni originali dell’album

Nuova copertina

Copertina apribile a due tasche con dettagli di design di alta qualità

Due LP in vinile rosso con un teschio inciso sul lato D

con un teschio inciso sul lato D Confezione personalizzata in PVC da collezione

Tracklist:

Side A

1. Attack

2. A Beautiful Lie

3. The Kill

4. Was It A Dream?

5. The Fantasy

Side B

1. Savior

2. From Yesterday

3. The Story

4. R-Evolve

5. A Modern Myth

6. Praying For A Riot

Side C

1. Battle Of One

2. Hunter

3. God’s Eye

4. Over My Head

5. The Glory

6. The Kill (Acoustic)

Side D

Exclusive etching

L’edizione speciale dell’LP singolo presenta:

Una nuova copertina dal design accattivante

Vinile rosso creato in esclusiva per il ventesimo anniversario

Tracklist:

Side A:

1. Attack

2. A Beautiful Lie

3. The Kill

4. Was It A Dream?

5. The Fantasy

6. Savior

Side B:

1. From Yesterday

2. The Story

3. R-Evolve

4. A Modern Myth

5. Praying For A Riot

6. Battle Of One

7. Hunter