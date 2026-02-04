THIRTY SECONDS TO MARS festeggiano i 20 anni dell’album “A Beautiful Lie”

A Beautiful Lie, l’album multi-platino dei Thirty Seconds to Mars che ha segnato un’epoca, festeggia il suo ventesimo anniversario con nuove splendide edizioni fisiche in formato CD, 1LP e 2LP Deluxe.
Ogni versione presenta una grafica rinnovata e una confezione di pregio, mentre i formati 2LP Deluxe e CD includono anche brani inediti provenienti dalle sessioni di registrazione originali e una versione acustica completamente nuova di “The Kill”.
Il primo singolo “God’s Eye” è già disponibile su tutte le piattaforme digitali.
La splendida edizione CD aggiornata include:
- 4 brani inediti dalle sessioni originali dell’album
- Elegante copertina rossa con l’iconica rosa rossa lungo la rilegatura
- Poster esclusivo da 12 pannelli con la nuova grafica dell’anniversario
Tracklist:
1. Attack
2. A Beautiful Lie
3. The Kill
4. Was It A Dream?
5. The Fantasy
6. Savior
7. From Yesterday
8. The Story
9. R-Evolve
10. A Modern Myth
11. Battle Of One
12. Hunter
13. God’s Eye
14. Over My Head
15. The Glory
L’edizione ampliata 2LP Deluxe include:
- 4 brani inediti dalle sessioni originali dell’album
- Nuova copertina
- Copertina apribile a due tasche con dettagli di design di alta qualità
- Due LP in vinile rosso con un teschio inciso sul lato D
- Confezione personalizzata in PVC da collezione
Tracklist:
Side A
1. Attack
2. A Beautiful Lie
3. The Kill
4. Was It A Dream?
5. The Fantasy
Side B
1. Savior
2. From Yesterday
3. The Story
4. R-Evolve
5. A Modern Myth
6. Praying For A Riot
Side C
1. Battle Of One
2. Hunter
3. God’s Eye
4. Over My Head
5. The Glory
6. The Kill (Acoustic)
Side D
Exclusive etching
L’edizione speciale dell’LP singolo presenta:
- Una nuova copertina dal design accattivante
- Vinile rosso creato in esclusiva per il ventesimo anniversario
Tracklist:
Side A:
1. Attack
2. A Beautiful Lie
3. The Kill
4. Was It A Dream?
5. The Fantasy
6. Savior
Side B:
1. From Yesterday
2. The Story
3. R-Evolve
4. A Modern Myth
5. Praying For A Riot
6. Battle Of One
7. Hunter