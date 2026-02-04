Connect with us

THIRTY SECONDS TO MARS festeggiano i 20 anni dell’album “A Beautiful Lie”

Published

A Beautiful Lie, l’album multi-platino dei Thirty Seconds to Mars che ha segnato un’epoca, festeggia il suo ventesimo anniversario con nuove splendide edizioni fisiche in formato CD, 1LP e 2LP Deluxe.

Ogni versione presenta una grafica rinnovata e una confezione di pregio, mentre i formati 2LP Deluxe e CD includono anche brani inediti provenienti dalle sessioni di registrazione originali e una versione acustica completamente nuova di “The Kill”.

Il primo singolo “God’s Eye” è già disponibile su tutte le piattaforme digitali.

La splendida edizione CD aggiornata include:

  • 4 brani inediti dalle sessioni originali dell’album
  • Elegante copertina rossa con l’iconica rosa rossa lungo la rilegatura
  • Poster esclusivo da 12 pannelli con la nuova grafica dell’anniversario

Tracklist:

1. Attack

2. A Beautiful Lie

3. The Kill

4. Was It A Dream?

5. The Fantasy

6. Savior

7. From Yesterday

8. The Story

9. R-Evolve

10. A Modern Myth

11. Battle Of One

12. Hunter

13. God’s Eye

14. Over My Head

15. The Glory

L’edizione ampliata 2LP Deluxe include:

  • 4 brani inediti dalle sessioni originali dell’album
  • Nuova copertina
  • Copertina apribile a due tasche con dettagli di design di alta qualità
  • Due LP in vinile rosso con un teschio inciso sul lato D
  • Confezione personalizzata in PVC da collezione

Tracklist:

Side A

1. Attack

2. A Beautiful Lie

3. The Kill

4. Was It A Dream?

5. The Fantasy

Side B

1. Savior

2. From Yesterday

3. The Story

4. R-Evolve

5. A Modern Myth

6. Praying For A Riot

Side C

1. Battle Of One

2. Hunter

3. God’s Eye

4. Over My Head

5. The Glory

6. The Kill (Acoustic)

Side D

Exclusive etching

L’edizione speciale dell’LP singolo presenta:

  • Una nuova copertina dal design accattivante
  • Vinile rosso creato in esclusiva per il ventesimo anniversario

Tracklist:

Side A:

1. Attack

2. A Beautiful Lie

3. The Kill

4. Was It A Dream?

5. The Fantasy

6. Savior

Side B:

1. From Yesterday

2. The Story

3. R-Evolve

4. A Modern Myth

5. Praying For A Riot

6. Battle Of One

7. Hunter

