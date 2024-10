THE RASMUS in concerto il 18 novembre 2025 a Milano per il “Weirdo Tour 2025”

THE RASMUS annunciano oggi il “Weirdo Tour 2025”, serie di concerti che li vedranno sui palchi di tutta Europa il prossimo anno. Prevista anche una data in Italia: THE RASMUS suoneranno all’Alcatraz di Milano il 18 novembre 2025. In apertura si esibirà un’altra band che sarà prossimamente comunicata.

Biglietti a questo link > https://tidd.ly/4h9w6VX

THE RASMUS pubblicheranno il 25 ottobre il nuovo singolo “Rest In Pieces”, nuovo capitolo di una carriera in costante evoluzione.

Lauri Ylönen, frontman della band, dichiara: “È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che siamo andati in tournée, quindi siamo davvero entusiasti di andare in giro per il mondo nel 2025. Non vediamo l’ora di ritrovare i nostri fan. Sarà divertente rivederli, siamo come una famiglia”.

THE RASMUS

18 novembre 2025 – Milano, Alcatraz

Prevendita per i fan inizierà dal 23 ottobre 2024 alle 10:00

Prevendita Spotify dal 24 ottobre 2024 alle 10:00

Vendita generale dal 25 ottobre 2024 alle 10:00