The RASMUS in concerto il 21 ottobre 2022 a Milano

Particolarmente amati in Italia, THE RASMUS torneranno on the road il prossimo anno per un tour che si preannuncia molto atteso. La rock band finlandese sta creando un molto hype sui suoi profili social, culminata con la pubblicazione del nuovo singolo “The Bones“.

Non vediamo l’ora di rivederli sul palco e cantare insieme a loro! THE RASMUS si esibiranno al Fabrique di MILANO il 21 ottobre 2022 per un’esclusiva data italiana.

Di seguito i dettagli della nuova data:

THE RASMUS + special guest

21.10.2022 – MILANO, Fabrique



Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/rasmus2022

Prezzo del biglietto in prevendita: €30,00 +d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €35,00