THE RASMUS: le foto e la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

Foto di Katarina Dzolic

L’unica data italiana dei The Rasmus ha trasformato ieri sera l’Alcatraz in un punto d’incontro tra passato e futuro della band finlandese.

Il compito di aprire le danze è spettato ai Block of Flats, che hanno portato sul palco un rock dal taglio moderno, caratterizzato da ritmiche serrate e inflessioni elettroniche.

A seguire, i The Funeral Portrait hanno introdotto una dimensione più teatrale e introspettiva. La band statunitense ha proposto un repertorio dalle tinte emotive e drammatiche, sostenuto da una messa in scena curata e da un frontman particolarmente espressivo.

Alle 21:00, i The Rasmus hanno preso possesso del palco con una scaletta che ha alternato i brani storici ai materiali più recenti. L’impatto visivo dello show, ha accompagnato un’esecuzione rigorosa e ben calibrata. Lauri Ylönen ha interagito frequentemente con i fan, sottolineando l’importanza del rapporto con il pubblico italiano, da sempre particolarmente affezionato alla band.

Un evento che conferma la band finlandese come una presenza ancora rilevante nel panorama rock internazionale.

Clicca qui per vedere le foto dei The Rasmus all’Alcatraz di Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

The Rasmus: la scaletta del concerto di Milano

Rest in Pieces

Guilty

No Fear

Time to Burn

Justify

Bullet

Still Standing

Shot

Break These Chains

Immortal

October & April

First Day of My Life

Creatures of Chaos

Not Like the Other Girls

F-F-F-Falling

Banksy

Livin’ in a World Without You

In My Life

In the Shadows

Weirdo

BIS