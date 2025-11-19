Connect with us

Hi, what are you looking for?

Reportage Live

THE RASMUS: le foto e la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

The Rasmus in concerto all’Alcatraz di Milano a Novembre 2025, le foto e la scaletta del live.

Published

The Rasmus concerto Alcatraz Milano del 18 novembre 2025
The Rasmus in concerto all'Alcatraz di Milano foto di KATARINA DZOLIC per www.rockon.it

Foto di Katarina Dzolic

L’unica data italiana dei The Rasmus ha trasformato ieri sera l’Alcatraz in un punto d’incontro tra passato e futuro della band finlandese.

Il compito di aprire le danze è spettato ai Block of Flats, che hanno portato sul palco un rock dal taglio moderno, caratterizzato da ritmiche serrate e inflessioni elettroniche.

A seguire, i The Funeral Portrait hanno introdotto una dimensione più teatrale e introspettiva. La band statunitense ha proposto un repertorio dalle tinte emotive e drammatiche, sostenuto da una messa in scena curata e da un frontman particolarmente espressivo.

Alle 21:00, i The Rasmus hanno preso possesso del palco con una scaletta che ha alternato i brani storici ai materiali più recenti. L’impatto visivo dello show, ha accompagnato un’esecuzione rigorosa e ben calibrata. Lauri Ylönen ha interagito frequentemente con i fan, sottolineando l’importanza del rapporto con il pubblico italiano, da sempre particolarmente affezionato alla band.

Un evento che conferma la band finlandese come una presenza ancora rilevante nel panorama rock internazionale.

Clicca qui per vedere le foto dei The Rasmus all’Alcatraz di Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

The Rasmus

The Rasmus: la scaletta del concerto di Milano

  • Rest in Pieces
  • Guilty
  • No Fear
  • Time to Burn
  • Justify
  • Bullet
  • Still Standing
  • Shot
  • Break These Chains
  • Immortal
  • October & April
  • First Day of My Life
  • Creatures of Chaos
  • Not Like the Other Girls
  • F-F-F-Falling
  • Banksy
  • Livin’ in a World Without You
  • In My Life
  • In the Shadows
  • Weirdo

BIS

  • Sail Away(Acoustic)
  • Love Is a Bitch
In this article:, , ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Hauser in concerto all’Unipol Forum di Milano Hauser in concerto all’Unipol Forum di Milano

Reportage Live

HAUSER: le foto e la scaletta del concerto all’Unipol Forum di Milano

The Rebel is Back - Hauser torna in Italia con un’unica tappa a Milano

11 ore ago
Wolf Alice concerto Alcatraz Milano del 13 novembre 2025 Wolf Alice concerto Alcatraz Milano del 13 novembre 2025

Reportage Live

L’importanza dei fare dei bei live, come i WOLF ALICE

Il The Clearing Tour dei Wolf Alice arriva in Italia, precisamente all'Alcatraz di Milano.

5 giorni ago

Reportage Live

Dieci, cento, MILLE volte sì: il concerto di Milano

Tentando di contenere ogni fanatismo, proviamo a raccontare il fenomeno Mille, sold out in Santeria l'11 novembre per la data milanese del Risorgimento Tour,...

12/11/2025

Reportage Live

HALESTORM + Bloodywood: le foto e la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

Gli Halestorm in concerto all'Alcatraz di Milano, guarda le foto e scopri la scaletta.

12/11/2025