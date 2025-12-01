SIMPLE PLAN + Neck Deep: la band canadese in concerto il 24 ottobre 2026 all’Alcatraz di Milano

I Simple Plan annunciano un appuntamento in Italia sabato 24 ottobre 2026 all’Alcatraz di Milano. La band canadese di grande successo è pronta a far scatenare il proprio pubblico con uno show energico.

A giugno 2025 è uscito su Prime Video Simple Plan: The Kids In The Crowd, un documentario intimo che ripercorre i 25 anni di carriera dei Simple Plan, icone canadesi del pop-punk. Il film offre uno sguardo inedito sulla storia della band: dagli esordi nei seminterrati di Montreal fino al successo mondiale, raccontando la nascita di brani come “Welcome to My Life”, “I’d Do Anything” e “Perfect”, e sottolineando l’impatto duraturo del gruppo, ancora oggi capace di riempire arene in tutto il mondo.

Il documentario include anche materiale d’archivio mai visto e nuove interviste ai membri della band e a figure di spicco della scena punk rock, tra cui Mark Hoppus, Avril Lavigne, Dexter Holland e Noodles degli Offspring, e Fat Mike dei NOFX. È prodotto da Sphere Media e diretto da Didier Charette.

In parallelo all’uscita del film, è disponibile la colonna sonora ufficiale The Kids In The Crowd (Music from the Documentary Soundtrack), la prima antologia completa della band: raccoglie i loro successi, brani amati dai fan, demo inedite e la nuova canzone “Nothing Changes”, accompagnata da un videoclip ispirato ai 25 anni di carriera.

Chuck Comeau ha definito il documentario un viaggio emozionante nella loro storia e ha espresso la speranza che possa motivare i fan a inseguire i propri sogni.

Infine, i Simple Plan hanno preso parte al tour nordamericano “Bigger Than You Think!”, iniziato il 9 agosto, con una promozione speciale per celebrare il loro 25º anniversario.

SIMPLE PLAN

+ NECK DEEP

sabato 24 ottobre 2026 – MILANO – Alcatraz

