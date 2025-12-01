Connect with us

Hi, what are you looking for?

Concerti

SIMPLE PLAN + Neck Deep: la band canadese in concerto il 24 ottobre 2026 all’Alcatraz di Milano

Published

I Simple Plan annunciano un appuntamento in Italia sabato 24 ottobre 2026 all’Alcatraz di Milano. La band canadese di grande successo è pronta a far scatenare il proprio pubblico con uno show energico.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4pzBXXK

A giugno 2025 è uscito su Prime Video Simple Plan: The Kids In The Crowd, un documentario intimo che ripercorre i 25 anni di carriera dei Simple Plan, icone canadesi del pop-punk. Il film offre uno sguardo inedito sulla storia della band: dagli esordi nei seminterrati di Montreal fino al successo mondiale, raccontando la nascita di brani come “Welcome to My Life”, “I’d Do Anything” e “Perfect”, e sottolineando l’impatto duraturo del gruppo, ancora oggi capace di riempire arene in tutto il mondo.

Il documentario include anche materiale d’archivio mai visto e nuove interviste ai membri della band e a figure di spicco della scena punk rock, tra cui Mark Hoppus, Avril Lavigne, Dexter Holland e Noodles degli Offspring, e Fat Mike dei NOFX. È prodotto da Sphere Media e diretto da Didier Charette.

In parallelo all’uscita del film, è disponibile la colonna sonora ufficiale The Kids In The Crowd (Music from the Documentary Soundtrack), la prima antologia completa della band: raccoglie i loro successi, brani amati dai fan, demo inedite e la nuova canzone “Nothing Changes”, accompagnata da un videoclip ispirato ai 25 anni di carriera. 

Chuck Comeau ha definito il documentario un viaggio emozionante nella loro storia e ha espresso la speranza che possa motivare i fan a inseguire i propri sogni.

Infine, i Simple Plan hanno preso parte al tour nordamericano “Bigger Than You Think!”, iniziato il 9 agosto, con una promozione speciale per celebrare il loro 25º anniversario.

SIMPLE PLAN

+ NECK DEEP

sabato 24 ottobre 2026 – MILANO – Alcatraz

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4pzBXXK

In this article:
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

The Offspring in concerto all’Unipol Forum di Assago (MI). Foto di Davide Merli The Offspring in concerto all’Unipol Forum di Assago (MI). Foto di Davide Merli

Reportage Live

THE OFFSPRING + SIMPLE PLAN a Milano: una grande festa punk dal sapore decisamente pop

Ritorno al Forum per la band californiana, unica tappa italiana del tour 2025. Un sold out tra nostalgia e adrenalina, con degli special guest...

01/10/2025
Concerti Settembre RockOn.it Concerti Settembre RockOn.it

Concerti

Concerti di Settembre 2025 in Italia: tutti gli eventi da non perdere

L’estate sta finendo ma la musica dal vivo non si ferma: settembre 2025 si prepara a regalare un mese denso di concerti, tour e...

01/09/2025
Migliori Foto Concerti 2024 Migliori Foto Concerti 2024

Musica

Le migliori fotografie scelte dalla redazione dei concerti 2024

Le migliori fotografie dei migliori concerti 2024 immortalati dai fotografi di RockOn.it

28/12/2024

Concerti

THE OFFSPRING + Simple Plan: unica data italiana il 29 Settembre 2025 al Forum di Milano

Con tre decenni di tournée mondiali alle spalle, The Offspring hanno segnato oltre un quarto di secolo con la loro musica diventando delle star globali nel nome...

14/10/2024