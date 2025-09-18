SAZ IN TOWN 2025 – Musica, Natura e Comunità nel Cuore delle Dolomiti il 19 e 20 settembre a Tonadico (TN)

Dopo aver infiammato il sottosuolo musicale con l’energia viscerale e l’anima underground del celebre Sot Ala Zopa, il suo spirito si rinnova e si trasforma in SAZ IN TOWN, un festival che ne raccoglie l’eredità e la rilancia in una veste più intima, urbana e partecipativa. Se Sot Ala Zopa era il rifugio dove la musica si faceva resistenza e poesia, SAZ IN TOWN è il suo battito tra le vie di Tonadico, il respiro della comunità che si incontra e vibra all’unisono. L’Associazione Aguaz è orgogliosa di presentare la quarta edizione indipendente di SAZ IN TOWN, il festival musicale che anima il centro storico di Tonadico, incastonato tra le meravigliose Dolomiti trentine, celebrando la libertà espressiva, la partecipazione attiva e il senso profondo di comunità.

Nel corso degli anni, SAZ IN TOWN ha saputo distinguersi come palcoscenico privilegiato per artisti di grande valore e spessore, capaci di anticipare le tendenze e conquistare il grande pubblico. Tra questi, Motta, Federico Dragogna, Emma Nolde e, nel 2024, Lucio Corsi, accolto sul palco del festival poco prima della sua consacrazione nazionale con la partecipazione a Sanremo 2025. Una vocazione, quella del festival, alla scoperta e valorizzazione di talenti autentici e innovativi, che si conferma anche nell’edizione 2025.

Tra i protagonisti di quest’anno spicca Anna Castiglia, cantautrice siciliana trapiantata a Torino, vincitrice della prestigiosa Targa Tenco per il Migliore Album Opera Prima con “Mi piace”, uscito nel 2025. Dopo aver fondato il collettivo femminista Canta Fino a Dieci e aver stupito il pubblico di X Factor con il brano Ghali, provocatorio e poetico, Anna Castiglia si impone come una delle voci più potenti e consapevoli della nuova scena musicale italiana. Accanto a lei, brillano Giulia Mei, con il suo pop d’autore elegante e contemporaneo, destinata a lasciare un segno profondo per la sua scrittura raffinata e la sua presenza scenica, e Coca Puma, con un magnetico mix di nu-jazz, elettronica e sound design metropolitano, che promette di travolgere il pubblico con la sua originalità e potenza espressiva.

Il programma musicale si snoderà su due giornate, il 19 e 20 settembre 2025, dalle 17:00 alle 23:35, nel Centro Storico e in Piazza Piubago di Tonadico (TN), con ingresso gratuito.

Venerdì 19 si esibiranno B&B No Wood, Libellule, I’m Not a Blonde, Beynow, Coca Puma e T??OMÂ, mentre sabato 20 sarà la volta di Criggoh, HÅLO, Giulia Mei, Rusty Bucks, Anna Castiglia e Lowtopic.

A completare l’esperienza, numerose attività collaterali coinvolgeranno il pubblico di tutte le età: laboratori creativi, escape room, giochi, ritratti artistici, stand informativi e un’area ristoro curata da Panificio Nido, Bar Bivacco, Osteria Ronco e Bar Centrale Tonadico.

SAZ IN TOWN 2025 si conferma così come un appuntamento imperdibile, dove musica, natura e comunità si fondono nel cuore delle Dolomiti, dando voce a un presente che guarda al futuro con passione e autenticità.

http://www.sotalazopa.it