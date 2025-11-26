Saranno gli INTERPOL gli special guest del concerto dei MY CHEMICAL ROMANCE a Firenze

La band alternative-rock di New York Interpol, accompagnerà come special guest i My Chemical Romance mercoledì 15 luglio 2026 alla Visarno Arena di Firenze.



L’unico appuntamento italiano del The Black Parade 2026, in cui i My Chemical Romance suoneranno per intero il disco capolavoro “The Black Parade”, oltre ai loro altri grandi successi.

Biglietti > https://tidd.ly/3Ik8YaF

MY CHEMICAL ROMANCE

Il 2026 segnerà un anniversario speciale per milioni di fan in tutto il mondo: i vent’anni di The Black Parade, l’album che ha consacrato i My Chemical Romance come una delle band più iconiche degli anni Duemila.

Per celebrare questo traguardo, la band guidata da Gerard Way sarà protagonista di un nuovo tour mondiale che farà tappa anche in Italia, riportando sul palco i brani che hanno segnato una generazione e che ancora oggi continuano a influenzare artisti e fan in ogni parte del globo.

Uscito nel 2006, The Black Parade non è stato solo un disco: è diventato un manifesto culturale, con il suo immaginario teatrale, le sonorità potenti e i testi capaci di raccontare la fragilità e la forza dell’essere giovani. Canzoni come Welcome to the Black Parade, I Don’t Love You e Famous Last Words sono entrate nella storia del rock e hanno reso i My Chemical Romance una vera leggenda della scena alternativa.

Il tour del ventennale promette di essere un’esperienza unica: uno show spettacolare, un viaggio emozionante tra passato e presente, che riporterà sul palco tutta l’energia e la carica emotiva di una delle band più amate di sempre.

Il tour 2025 dei My Chemical Romance, tutto esaurito, “Long Live: The Black Parade” è attualmente terminato in Nord America. Il mese scorso, la band ha fatto la storia con la sua più grande esibizione nel New Jersey fino ad oggi al MetLife Stadium di East Rutherford, e ha ricevuto le chiavi della loro città natale, Belleville, dal sindaco Michael Melham. Rolling Stone ha commentato così lo spettacolo: “I My Chemical Romance regalano un elettrizzante ritorno a casa al Met Life Stadium…. I fan affezionati dei My Chemical Romance hanno amato ogni secondo dello spettacolo e hanno accolto i loro eroi locali a braccia aperte”.

L’album rivoluzionario dei My Chemical Romance del 2006, The Black Parade, quattro volte disco di platino, ha recentemente ottenuto dieci nuove certificazioni dalla Recording Industry Association of America (RIAA). Il singolo principale dell’album, “Welcome to the Black Parade”, è ora certificato 7 volte disco di platino, ‘Teenagers’ è ora 6 volte disco di platino, “Famous Last Words” è 2 volte disco di platino e “I Don’t Love You” e “Mama” sono saliti allo status di disco di platino. Inoltre, i brani dell’album “House of Wolves”, “The End.”, “The Sharpest Lives”, “This Is How I Disappear” e “Disenchanted” sono ora certificati oro.

INTERPOL

Gli Interpol (Paul Banks – voce e chitarra, Daniel Kessler – chitarra e Sam Fogarino – batteria) si formano a New York nel 1998 e, dopo le release di una serie di EP autoprodotti, nel2002 pubblicano con Matador Records il loro album di debutto “Turn On The Bright Lights” ricevendo le lodi di pubblico e critica e diventando così una Band Di Culto, Leader Nel Filone Della “Nuova” New Wave.

“Antics”, il secondo album, esce nel 2004, dopo due anni in cui la band ha intrapreso lunghi tour internazionali e ha lavorato in studio al terzo progetto discografico “Our Love To Admire”. Il disco, uscito nel 2007 viene registrato per la prima volta a New York ed è l’album di maggior successo della formazione con altissimi risultati nelle classifiche mondiali.

Dopo essersi dedicati a progetti solisti, nel settembre 2010 esce “Interpol” a cui segue una lunga tournée che comprende alcuni opening degli U2 negli stadi. Nel 2012 viene pubblicata un’edizione deluxe di “Turn On The Bright Lights” per celebrare il 10° anniversario dell’album che include demo e rarità e due anni dopo, nel 2014, esce il quinto album “El Pintor”.

Nel 2017 la band intraprende un tour per celebrare il 15° anniversario del primo disco e nel 2018 pubblica il sesto album “Marauder”, prodotto da Dave Friedman, a cui segue “A Fine Mess”, un EP di materiale registrato durante le sessioni di “Marauder”.

Nel 2020 prende forma il settimo album che vede la band collaborare per la prima volta da remoto a causa della pandemia globale. Nel 2021 gli Interpol si riuniscono per lavorare insieme sul nuovo materiale in una casa in affitto sui monti Catskill, prima dei ritocchi finali che sono stati applicati nel nord di Londra, per la prima volta insieme al veterano Flood (Mark Ellis) e ritornando a collaborare con l’ex co-produttore Alan Moulder. “The Other Side Of Make-Believe” esce nel luglio 2022 seguito da un tour mondiale che li ha portati in Italia nel 2023 e nel 2024.

MY CHEMICAL ROMANCE + Interpol

The Black Parade 2026

15 luglio 2026 – Firenze, Visarno Arena

