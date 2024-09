INTERPOL: annunciano la ristampa per il ventesimo anniversario di “Antics”

Oggi gli Interpol celebrano il ventesimo anniversario del loro iconico secondo album, Antics, pubblicato per la prima volta il 27 settembre 2004.

Per celebrare l’occasione, la band e Matador Records hanno reso disponibile una nuova ristampa sulle piattaforme digitali, che include il disco, la nuova b-side “Direction” (in esclusiva digitale) e una registrazione della leggendaria performance del 2005 della band al Palacio de los Deportes di Città del Messico, mai ascoltata né vista prima.

The Antics: 20th Anniversary Edition sarà disponibile fisicamente in tre edizioni:

Un cofanetto 3xLP su ordinazione che include l’album, un libro fotografico di 30 pagine e il concerto completo al Palacio de los Deportes. I preordini per il cofanetto si aprono oggi e si chiuderanno il 14 novembre. La consegna è prevista per l’inizio del 2025.

Una ristampa in vinile rosso in edizione limitata, disponibile nei negozi di dischi di tutto il mondo, in uscita il 10/25

Un’edizione limitata di LP tricolore (rosso, bianco, verde) in esclusiva per il Messico

Il prossimo autunno la band si esibirà in tour in cui eseguirà Antics nella sua interezza, con date previste negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Irlanda e nell’Unione Europea.

NOVEMBER 2024 UK TOUR DATES

Fri 1st University of Wolverhampton at The Halls

Sat 2nd Manchester O2 Apollo

Mon 4th Glasgow, Royal Concert Hall

Tue 5th Newcastle O2 City Hall

Thu 7th Bristol Beacon

Fri 8th London Alexandra Palace

Pubblicato nel 2004, Antics ha contribuito ad affermare gli Interpol come una delle band più influenti della loro generazione. I paesaggi sonori cupi e atmosferici dell’album e la voce inconfondibile del frontman Paul Banks hanno generato brani iconici come “Slow Hands”, “Evil” e “C’mere”. Antics continua a risuonare tra i fan di tutto il mondo, affermandosi come un classico moderno.

Formatisi a New York, gli Interpol sono saliti rapidamente alla ribalta grazie alla loro miscela unica di influenze post-punk, shoegaze e dark wave. Il loro album di debutto, Turn on the Bright Lights, è diventato un successo sia per la critica sia per i fan, affermando la band come una delle principali forze della musica alternativa. Nel corso della loro carriera, gli Interpol hanno pubblicato sette acclamati album in studio, tra cui The Other Side of Make-Believe nel luglio 2022.

INTERPOL ‘ANTICS:20TH ANNIVERSARY EDITION’ TRACKLIST:

1. Next Exit

2. Evil

3. Narc

4. Take You on a Cruise

5. Slow Hands

6. Not Even Jail

7. Public Pervert

8. C’mere

9. Length of Love

10. A Time to Be Small

11. Direction (Digital-only, not included in 3xLP box)



INTERPOL LIVE @ PALACIO DE LOS DEPORTES 2005 TRACKLIST:

1. Next Exit

2. Say Hello to the Angels

3. Narc

4. A Time to Be Small

5. Slow Hands

6. Public Pervert

7. Not Even Jail

8. Leif Erikson

9. Evil

10. Obstacle 1

11. Take You on a Cruise

12. PDA

13. NYC

14. Stella Was a Diver and She Was Always Down

15. Roland