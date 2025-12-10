INTERPOL: annunciato un nuovo concerto il 16 luglio 2026 a Bologna per Sequoie Music Park

Gli Interpol annunciano un nuovo appuntamento in Italia giovedì 16 luglio 2026 a Bologna, Sequoie Music Park, Parco delle Caserme Rosse.

Mercoledì 15 luglio 2026 la band accompagnerà come special guest i My Chemical Romance alla Visarno Arena di Firenze.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4q5HVQI

Gli Interpol (Paul Banks – voce e chitarra, Daniel Kessler – chitarra e Sam Fogarino – batteria) si formano a New York nel 1998 e, dopo le release di una serie di EP autoprodotti, nel 2002 pubblicano con Matador Records il loro album di debutto “Turn On The Bright Lights” ricevendo le lodi di pubblico e critica e diventando così una Band Di Culto, Leader Nel Filone Della “Nuova” New Wave.

“Antics”, il secondo album, esce nel 2004, dopo due anni in cui la band ha intrapreso lunghi tour internazionali e ha lavorato in studio al terzoprogetto discografico “Our Love To Admire”. Il disco, uscito nel 2007 viene registrato per la prima volta a New York ed è l’album di maggior successo della formazione con altissimi risultati nelle classifiche mondiali.

Dopo essersi dedicati a progetti solisti, nel settembre 2010 esce “Interpol” a cui segue una lunga tournée che comprende alcuni opening degli U2 negli stadi. Nel 2012 viene pubblicata un’edizione deluxe di “Turn On The Bright Lights” per celebrare il 10° anniversario dell’album che include demo e rarità e due anni dopo, nel 2014, esce il quinto album “El Pintor”.

Nel 2017 la band intraprende un tour per celebrare il 15° anniversario del primo disco e nel 2018 pubblica il sesto album “Marauder”, prodotto da Dave Friedman, a cui segue “A Fine Mess”, un EP di materiale registrato durante le sessioni di “Marauder”.

Nel 2020 prende forma il settimo album che vede la band collaborare per la prima volta da remoto a causa della pandemia globale. Nel 2021 gli Interpol si riuniscono per lavorare insieme sul nuovo materiale in una casa in affitto sui monti Catskill, prima dei ritocchi finali che sono stati applicati nel nord di Londra, per la prima volta insieme al veterano Flood (Mark Ellis) e ritornando a collaborare con l’ex co-produttore Alan Moulder. “The Other Side Of Make-Believe” esce nel luglio 2022 seguito da un tour mondiale che li ha portati in Italia nel 2023 e nel 2024.