INTERPOL: esce il 28 agosto il nuovo album ‘This Mirror Weighs A Ton’

A quattro anni dal loro ultimo album, gli Interpol annunciano oggi This Mirror Weighs a Ton. Il disco verrà pubblicato il 28 agosto e sarà il primo progetto della band per Partisan Records distribuito via Virgin Music Group. In concomitanza con l’annuncio, la band pubblica i due brani che aprono il disco, la title track e “See Out Loud”.

Prodotto da Andrew Wyatt (ROSALÍA, Charli XCX) e mixato da David Fridmann (Sleater-Kinney, MGMT), This Mirror Weighs a Ton amplia la tavolozza sonora degli Interpol grazie all’introduzione di archi, strumenti a fiato, armonie vocali stratificate, chitarre acustiche e soluzioni di sound design sperimentali, senza rinunciare al caratteristico approccio ritmico e melodico che da sempre contraddistingue la band. L’album è stato registrato presso lo studio di Wyatt nel Lower East Side di Manhattan, segnando il ritorno del gruppo alla propria città d’origine per la realizzazione di un disco dopo oltre un decennio.

“This Mirror Weighs a Ton” e “See Out Loud” mettono in scena un affascinante gioco di contrasti: gli Interpol ampliano i confini della propria identità sonora senza perdere il battito che li ha resi una band imprescindibile. La title track si sviluppa come una lenta rivelazione, tra linee di basso distorte, movimenti ondulatori, trame vocali spettrali e un sound design immersivo che piega il linguaggio musicale tipico della band verso territori più ampi e sottilmente estranianti. “See Out Loud”, invece, colpisce con ritmiche tese, chitarre taglienti e quella carica notturna impressa nel DNA degli Interpol, qui ulteriormente arricchita da armonie vocali stratificate e continui cambi di prospettiva. Il brano è inoltre impreziosito da una rara performance vocale di Daniel Kessler, la sua prima dai tempi di “PDA”, contenuta nell’album d’esordio Turn On the Bright Lights.

Il titolo dell’album è nato dal processo di improvvisazione vocale di Paul Banks, nel quale melodie e parole prendono forma simultaneamente. Temi come la riflessione, la percezione e la tensione emotiva attraversano l’intero lavoro, mentre la copertina presenta un’opera di Addie Wagenknecht attualmente conservata nella collezione permanente del Whitney Museum of American Art.

Negli ultimi due anni gli Interpol sono rimasti costantemente in attività, esibendosi come headliner in arene e festival in tutta Europa, America Latina e Asia. Parallelamente, gli ascolti in streaming hanno raggiunto livelli record e il pubblico della band continua a crescere in tutto il mondo. Uno dei momenti più significativi di questo periodo è stato il più grande concerto della loro carriera a Città del Messico, dove si sono esibiti davanti a oltre 200.000 persone.

All’inizio di quest’anno gli Interpol hanno inoltre partecipato al Coachella Valley Music and Arts Festival, dove hanno presentato in anteprima alcuni brani del nuovo album, tra cui “See Out Loud” e “Wings on Fire”. Il prossimo mese la band darà il via a un tour nordamericano da 23 date come headliner. I biglietti sono già disponibili sul sito ufficiale www.interpolnyc.com/tour-dates.

Tra le tappe del tour figurano un’esibizione nel festival della loro città natale, il CBGB Festival Under the K Bridge a Brooklyn, The Bowl at Sobeys Stadium di Toronto, The Rady Shell at Jacobs Park di San Diego e The Salt Shed Fairgrounds di Chicago. Alcune date vedranno la partecipazione di Youth Lagoon, Loathe, julie, DIIV e French Police come artisti di supporto, mentre la band accompagnerà anche SOMBR in occasione della tappa di Vancouver.