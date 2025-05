MINISTRI: annunciate le date nei club per il tour invernale 2025

I Ministri tornano live! Il trio, tra le rock band italiane piú longeve e fortunate, annuncia il tour autunnale che li vedrà protagonisti di alcuni dei piú importanti club della penisola.

A tre anni dall’ultimo disco, Giuramenti (maggio 2022), i Ministri tornano con un singolo che é pura energia, Buuum, uscito il 9 maggio per Woodworm/Universal.



Queste le date, organizzate da Locusta Booking.

24 Ottobre – New Age – Roncade (Treviso)

25 Ottobre – Viper – Firenze

4 Novembre – Alcatraz –Milano

7 Novembre – Hiroshima – Torino

15 Novembre – Estragon – Bologna

21 Novembre – Hacienda – Roma

22 Novembre – Eremo – Molfetta (Ba)

Biglietti > https://tidd.ly/4jUqCz8

Buuum racconta l’insoddisfazione che ci attraversa, la tensione che accumuliamo mentre cerchiamo di distinguere chi sono i veri nemici attorno a noi. Un ritmo serrato, come quello che ha caratterizzato gli episodi piú significativi della discografia dei Ministri, capace di martellare, urlare, prendere una posizione, incendiare il cuore, i pensieri e gli animi.

Buuum é una valvola di sfogo, un viaggio sonoro verso un altrove possibile: un mondo altro, dove esplodere non fa male a nessuno, dove la musica diventa un modo per lasciare andare tutto, senza distruggere ma per ricostruire.



Con la loro inconfondibile energia, I Ministri firmano un brano potente, diretto e catartico. Dopo tre anni dalla pubblicazione di GIURAMENTI, Buuum è la miccia accesa che aspettavamo per il ritorno del trio che ha riscritto la storia del rock italiano.

“Buuum è una canzone che racconta l’insoddisfazione che ci percorre quasi tutti, parla di quell’esplosione che continuiamo a rimandare mentre cerchiamo di capire chi sono esattamente, attorno a noi, i nemici.

I mali lontani e quelli vicini abitano i nostri pensieri e le nostre esistenze: farli sfogare in una canzone, incanalare nella musica il nero che abbiamo dentro, è un ottimo modo per non esplodere, e anzi, costruire qualcosa.” (Ministri)