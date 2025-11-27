Connect with us

Concerti

MINISTRI annunciano il Provincia Popolare Tour 2026

Published

I Ministri in concerto all'Hiroshima Mon Amour di Torino 2025 | foto di Luca Moschini
I Ministri in concerto all'Hiroshima Mon Amour di Torino 2025 | foto di Luca Moschini

Dopo il grande successo del TOUR 2025, che ha visto la band protagonista nelle principali città italiane, I Ministri annunciano il PROVINCIA POPOLARE TOUR 2026: un viaggio che attraverserà l’Italia da nord a sud, riportando il gruppo nei club e negli spazi che ogni giorno continuano a custodire e promuovere con resilienza la musica live.

Per tutti quelli che hanno percorso chilometri per ascoltare Aurora Popolare nelle grandi città, e per coloro che non hanno potuto esserci, trattenuti dalle distanze o dagli impegni della vita quotidiana; per i piccoli club che resistono quasi eroicamente in aree dove la cultura fatica a trovare sostegno, e per tutti i luoghi che continuano a ostinarsi nel proporre musica dal vivo autentica: per tutti loro abbiamo immaginato un tour che potesse restituire almeno una parte di ciò che ci è stato donato. Abbiamo pensato che, questa volta, quei chilometri toccasse a noi percorrerli” dichiarano I Ministri

Un percorso che segna anche un ritorno alle origini, con la band nuovamente nella sua formazione in trio, la stessa che vent’anni fa ne ha definito l’identità più autentica.

PROVINCIA POPOLARE é un itinerario che porterà la band a raggiungere quelle geografie spesso marginalizzate, ma straordinariamente vitali, per far risuonare Aurora Popolare ovunque sia possibile: anche su palchi essenziali, imperfetti e proprio per questo carichi di valore.

Queste le date, organizzate da Locusta Booking:

23 Gennaio – The Cage – Livorno
24 Gennaio – Vidia – Cesena
29 Gennaio – Sanbapolis – Trento
30 Gennaio – Druso – Bergamo
06 Febbraio – Urban – Perugia
07 Febbraio – Lizard – Caserta
08 Febbraio – Magma – Tolentino (MC)
12 Febbraio – DiavoloRosso – Asti
13 Febbraio – Astro Club – Fontanafredda (PN)
19 Febbraio – H2NO – Pistoia
20 Febbraio – Mood – Rende (CS)
21 Febbraio – Spazioporto – Taranto
22 Febbraio – Officine Cantelmo – Lecce
05 Marzo – Candelai – Palermo
06 Marzo – Mercati Generali – Catania
07 Marzo – Retronoveau – Messina

Biglietti già disponibili a questo link: https://www.locusta.net/provincia-popolare-tour-2026

PROVINCIA POPOLARE si configura come un duplice atto d’amore: verso un pubblico che, negli anni, ha attraversato il Paese per seguire la band; e verso quei luoghi che continuano a interpretare la musica dal vivo come un presidio culturale indispensabile.

