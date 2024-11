JUDAS PRIEST in concerto il 1° Luglio al Ferrara Summer Festival 2025

Il leggendario gruppo heavy metal JUDAS PRIEST annuncia oggi il ritorno in Italia nel 2025. Rob Halford e compagni saranno in concerto in Piazza Ariostea al Ferrara Summer Festival il 1° luglio 2025. In apertura si esibiranno altre band che saranno annunciate prossimamente.

Biglietti > https://tidd.ly/4hAsL28

Dopo il successo del diciannovesimo studio album “Invincible Shield” e del tour a supporto del disco, i JUDAS PRIEST torneranno nel Vecchio Continente con “Shield Of Pain Tour 2025”, nuovo capitolo dal vivo della loro irripetibile carriera. Considerati tra le band fondatori del genere, i JUDAS PRIEST hanno venduto oltre 50 milioni di dischi in tutto il mondo e ancora oggi restano un riferimento imprescindibile per appassionati e musicisti.

JUDAS PRIEST

+ guests

Martedì 1 luglio 2025 – Ferrara Summer Festival, Ferrara Piazza Ariostea

Prevendita Metalitalia.com dalle 10:00 del 5 novembre

Vendita generale dalle ore 10:00 dell’8 novembre