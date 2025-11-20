MEGADETH + Anthrax + Black Label Society + Cavalera in concerto il 14 giugno 2026 al Ferrara Summer Festival

Una giornata da non perdere per gli appassionati di Metal: domenica 14 giugno 2026, al Ferrara Summer Festival in Piazza Ariostea, i MEGADETH di Dave Mustaine saranno headliner di un evento devastante, che vedrà in cartellone anche ANTHRAX, BLACK LABEL SOCIETY, CAVALERA (playing Chaos A.D.), GAEREA e GAME OVER.

I MEGADETH sono un’autentica istituzione della musica metal. Dalla loro fondazione nel 1983 a oggi hanno venduto più 50 milioni di dischi e suonato migliaia di concerti in tutto il mondo. Dave Mustaine ha recentemente annunciato che il prossimo anno comincerà quello che sarà l’ultimo tour della carriera della sua band, e che il 23 gennaio 2026 uscirà anche il loro ultimo studio album.

Gli ANTHRAX fanno parte dei Big Four del thrash metal americano e sono considerati dei precursori nel genere, avendo fuso il loro sound sperimentando innovativi crossover con l’hip hop, l’alternative e il groove metal.

I BLACK LABEL SOCIETY sono guidati dall’iconico chitarrista Zakk Wylde, membro storico della band solista del compianto Ozzy Osbourne e ultimamente impegnato con i Pantera nel loro reunion tour.

Max e Iggor CAVALERA suoneranno insieme alla loro band il capolavoro “Chaos A.D.”, disco pubblicato dai Sepultura (gruppo fondato negli anni Ottanta dagli stessi fratelli Cavalera) nel 1993.

I GAEREA sono un gruppo musicale extreme metal portoghese attivo dal 2016 e in forte crescita di popolarità, mentre i GAME OVER sono una formazione thrash metal italiana originaria proprio di Ferrara.

