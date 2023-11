JAMES BLAKE a Luglio in concerto a Gardone Riviera (Brescia) e Roma

Dopo il concerto tutto esaurito al Fabrique di Milano, lo scorso ottobre, l’acclamato musicista annuncia il suo ritorno in italia: James Blake, accompagnato da due musicisti, presenterà, i brani tratti dal suo ultimo acclamato album, ‘Playing Robots Into Heaven’, oltre al suo repertorio tra soul, elettronica, pop e rap.

JAMES BLAKE

lunedi 8 Luglio 2024 – GARDONE RIVIERA (BS)

Anfiteatro del Vittoriale



martedì 9 Luglio 2024 – ROMA

Auditorium Parco della Musica – Cavea

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3szQjjj

Prevendita dalle 10 del 24 novembre 2023

Cantante, cantautore, musicista e produttore britannico, James Blake ha, negli anni, regalato alcuni degli album più influenti del 21° secolo. Il suo ultimo lavoro, ‘Playing Robots Into Heaven’, pubblicato a settembre su etichetta Universal, prosegue con coerenza il percorso artistico di Blake che, dopo quasi 15 anni di gloriosa attività, non manca di conquistare i media e i suoi numerosissimi fan, offrendo un cantautorato che sa essere nello stesso momento classico ed urban, tra sintetizzatori taglienti, elettronica, pop ed elementi di soul. Un album altamente sperimentale, stravagante ed esemplare nello stile di James Blake.

Il suo debutto arriva nel 2011 con ‘James Blake‘, il disco che vende oltre 200.000 copie solo nel Regno Unito, coronato da Pitchfork come uno dei ‘100 migliori album del decennio finora (2010-2014)’. Con il secondo album, ‘Overgrown‘, pubblicato nel 2013, conquista il primo Mercury Prize ed i successivi lavori, ‘The Colour In Anything‘ (2016) e ‘Assume Form‘ (2019) confermano la capacità dell’artista di allineare nello stesso progetto artisti come Brian Eno e RZA.

Nel 2018 Blake collabora con Travis Scott nel singolo ‘Trying To Be Good’, all’interno del disco ‘Astroworld‘, mentre l’anno successivo si aggiudica un Grammy Award nella categoria Miglior Performance Rap con il brano ‘King’s Dead‘. Nel 2021 arriva ‘Friends That Break Your Heart’, il quinto album di studio che debutta al quarto posto nelle classifiche del Regno Unito mentre è dello scorso anno ‘Wind Down’, un lavoro altamente sperimentale in cui Blake collabora con l’intelligenza artificiale per creare un’unica traccia ambient della durata di un’ora, tra suoni che, oltre a conciliare il sonno, aiuterebbero a trovare la giusta concentrazione.

Nell’ultimo decennio James Blake ha collaborato con grandissimi artisti tra cui Kendrick Lamar, Drake, JAY-Z, Beyoncé, Travis Scott, Frank Ocean mentre, dal 2013 ad oggi, ha accumulato nomination ed importanti riconoscimenti: oltre ad essersi aggiudicato un Mercury Prize ed un Grammy Award, Blake ha infatti ricevuto nomination come ‘miglior artista esordiente’ e ‘miglior album alternativo’ ai Grammy Awards. La sua sperimentazione ed il suo talento lo hanno visto crescere esponenzialmente nell’ultimo decennio, fino ad essere riconosciuto come una delle figure più interessanti ed in crescita della musica pop internazionale del nostro secolo.

