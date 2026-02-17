I tempi difficili di JAMES BLAKE servono per riconciliare

Articolo di Marzia Picciano



Mi stupisce sempre come cerchiamo nelle opere di artisti, quelli che stimiamo molto, significati che sono più urgenze personali che, forse, i reali messaggi che il suddetto artista vuole comunicare. Quindi non mi sorprende la coda ansiogena che precede la listening session del nuovo disco di James Blake, Trying Times (in uscita il 13 marzo per Goodboy Records/Virgin Music Group), tra le varie cose nomen omen che più perfetto per questo momento storico, venuto qui a Milano, Triennale AKA Casa Italia, Voce, ospite di un attento fan come Tommaso Toma in un confronto intimo con un pubblico iper variegato (da artisti come MACE a umili adoranti fan) a cui, a parte qualche minuto di ritardo, Blake è più che ben disposto a dispensare consigli, spiegarsi nel suo lavoro, sfatare miti.

Del resto, deve essere una bella responsabilità essere James Blake oggi. Come gli fa notare un uditore: ha mai pensato di essere uno dei migliori musicisti in circolazione oggi?

Certo che lo sa. Tant’è vero che candidamente lo ammette: da un lato bisogna superare l’enorme aspettativa, l’ansia da adorazione che il pubblico gli riserva, dall’altro, pur sempre, superare sé stessi, come se non sapessimo tutti che siamo i critici più fantasiosi di, appunto, noi stessi.

È su questo equilibrio – di cui Blake non si professa maestro, ma umile e alacre ricercatore – che si regge una carriera e quello che lui stesso definisce con imbarazzata spontaneità il suo disco preferito ad oggi.

È un concetto, quello di “riconciliare“, usa proprio questa parola, che è caro a lui e a questo album. Laddove abbiamo visto Blake passare dalla bomba del suo essenzialissimo esordio omonimo (forse uno dei pochi dischi che so a memoria, che suona e affonda come un rituale d’infanzia ad ogni ri-ascolto) a Playing Robots Into Heaven, che dopo le perlustrazioni r’n’b di Friends That Broke Your Heart e i minimalismi di Assume Form (non cito per non sembrare troppo pedante Overgrown e l’oniricissimo The Colour In Anything) sembrava un po’ un ritorno all’elettronica in senso più lato, non soprende che Trying Times vuole suonare come il suo masterpiece. E sorprende, invece, in quello che vuole fare.

James Blake in concerto al Rock en Seine Day 2 di Parigi foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Trying Times nasconde uno spirito, dico sbagliando, “pop”: nel proporre le reference che sono continui sample di mostri sacri del passato da Dusty Springfield (rework in purezza maneggiato, come tutti i sample del disco, da Dom Marker di Mount Kimbie, uno dei deus ex machina di Blake in questo lavoro) a Leonard Cohen (una costante e un riferimento di lavoro, anche filosofico, per il nostro, grazie anche all’impulso della compagna Jamila Jameel); nell’inanellare tracce che affermano in maniera sempre più forte, la volontà di fare un disco dal sapore riconoscibile, quasi prevedibile, universale. Mia madre amerebbe quella che oggi è la title track, eppure 7 anni fa furono lei e mia sorella a trascinarmi via dalla tenda dello Sziget dove si esibiva perché piene rase e volevano andarsene via (sul perché mia madre fosse allo Sziget è un’altra storia).

Ma Blake non vuole coccolarci ne’ tantomeno rassicurarci. La visione di Trying Times e’ tormentata quanto basta da click, skip, restart per farlo sembrare un piano sequenza impossibile da Black Mirror, se mai ne fosse possibile uno. È come vedere un vecchio film che conosciamo benissimo e penetrare nelle crepe oscure che non riesce più a nascondere, con la pervasività della musica sintetica. A parte Walk Out Music, che opera una specie di scivolo da Trying Robots dentro la nuova dimensione del disco, da Death Of Love e I Had A Dream She Took My Hand c’è tutta la bellezza di una doppia narrazione: dei colori della luce dei rimandi a ritmi da fanfara ai cambi di registro nei bridge o nelle code degli stessi pezzi.

Didn’t Come To Argue, pezzo che ospita la cantante da tradizione americana Monica Martin, si ribalta completamente alla fine, come in quei thriller in cui si conclude la storia con il punto di vista del terzo che cambia completamente il senso del film. Stesso vale per Doesn’t Just Happen in feat. con il rapper inglese Dave, in cui Blake davvero cerca di firmare un pezzo che abbia le caratteristiche del classico hip hop: musicalmente solido, ritmato quanto basta, linee da paura (e non si esime dal sottolineare quanto ritenga illuminato il suo collega e quanto sia importante avere la possibilità di lavorare con testi di un certo livello).

James Blake I-Days Festival, autodromo di Monza

Ci sono note di colore che rimangono radiose e un po’ un unicum nel disco come Make Something Up: nelle mie orecchie ci sono gli Eels ripetuti all’infinito, in un loop che si spegne solo perché si abbassa il volume, e in realtà è tutt’ora in moto perpetuo. E ci sono note esplicitamente dark, che spezzano il racconto per riportarlo alla narrazione tipica di Blake: la Dusty Springfield, appunto, di Rest Of Your Life che si tramuta nel vero momento clubbing del disco, anticipato dall’intermezzo essenziale e malato di Obsession.

Su tutte queste note, dove il piano torna si, ma questa volta in un ambiente fortemente orchestrato, ricco di archi, Blake installa parole che vogliono guidare all’ascolto. Questo disco prova, dice, a riconciliare l’incertezza che abbiamo nel definire aspettative di crescita, gioia, amore, qualsiasi cosa che potevamo avere nel corso nella nostra vita con l’inospitalità della terra che gli fa da acquario. Trying Times, tempi difficili, dice, in inglese è un grandissimo understatement, malcela la carica ironica che poi è la base dell’humour d’oltremanica. E’ una tregua, prima di tutto per lui. E alla fine questo riconciliare sembra anche un po’ la via di fuga che James Blake si è dovuto trovare per non sopperire a quello che è un umanissimo perfezionismo verso la propria arte.

James Blake in concerto al Colours Of Ostrava 2024 foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Sfidare sé stessi: fare questo disco è costato, da chi lo ha spinto a rimetterci mano, o dai consigli quali: mettiti nella meno confortevole delle condizioni e poi amplificala. Non sopporta la musica trash, non condivide, anche se è affascinato da come i social possano portare alla massima efficacia un qualsiasi pezzo di musica, spesso la più improbabile e guarda agli emergenti: c’è chi ci sta bene cercando non la platea più ampia, ma quella che possa capire quello che stai facendo.

Capisco perché per James Blake questo è un disco importante, significativo: trasuda un’intensita’ simbolica controllata ed equilibrata, emozioni lucidissime raccolte in densissime sfere perfette per le sinapsi dell’uditorio. E per questi tempi, appunto, difficili.