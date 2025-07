MORRISSEY: le foto e la scaletta del concerto all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera

Foto di Katarina Dzolic

Un ritorno atteso con trepidazione che non ha deluso le aspettative: Morrissey ha scatenato tutta la sua energia sul palco del Vittoriale, regalando un concerto straordinario. In occasione della sua prima data italiana del tour, l’artista ha offerto una performance che resterà nella memoria, un’esperienza emozionante e intensa, che ha unito i fan di sempre in un’esplosione di passione e nostalgia

Ieri sera, mercoledì 23 luglio, l’anfiteatro del Vittoriale degli Italiani ha accolto il leggendario Morrissey per una performance straordinaria, segnando la sua tanto attesa prima data italiana del tour! L’esibizione è stata travolgente, con il pubblico in visibilio che ha risposto con un entusiasmo contagioso.

Morrissey ha portato la sua inconfondibile energia e il suo carisma sul palco, regalando una performance che ha saputo mescolare perfettamente nostalgia, passione e pura emozione. Il suo ritorno dal vivo ha segnato una nuova tappa in un percorso musicale che affonda le radici in una carriera che ha scritto pagine fondamentali nella storia della musica contemporanea, dai leggendari The Smiths alla sua brillante carriera solista. L’artista ha incantato il pubblico con i suoi brani più iconici, in un set che ha spaziato dai successi dei The Smiths fino ai pezzi più recenti del suo repertorio solista. La sua voce unica e i testi provocatori hanno conquistato il cuore dei fan, che hanno cantato a squarciagola ogni parola, creando un’atmosfera che ha fatto sentire ognuno come parte di una comunità globale di appassionati, unita dalla passione per la sua musica. La malinconia e l’ironia che caratterizzano la sua scrittura hanno reso la serata ancora più intensa, trasformando il concerto in un’esperienza unica. L’artista ha confermato ancora una volta di essere una delle voci più originali e provocatorie della musica contemporanea, capace di raccontare storie di vita e solitudine con una profondità rara.

Il Vittoriale, con il suo fascino senza tempo, ha fatto da cornice perfetta a questa serata, rendendo l’evento ancora più speciale e memorabile. Dopo una serie di cancellazioni, Morrissey ha scelto di ripartire proprio da Tener-a-mente, rendendo il concerto un evento unico che ha scritto una nuova, indimenticabile pagina nella storia del Festival!

Clicca qui per vedere le foto di Morrissey a Gardone Riviera o sfoglia la gallery qui sotto

MORRISSEY: la scaletta del concerto a Gardone Riviera

Shoplifters Of The World Unite You‘re The One For Me, Faddy How Soon Is Now? Suedehead All You Need Is Me One Day Goodbye Will Be Fairwell Rebels Without Applause I Wish You Lonely Please Please Let Me Get Istanbul I Know It‘s Over Life Is A Pigsty Everyday Sunday The Loop Sure Enough, The Telephone Ring All The Lazy Dykeroonies Jack The Whipper I Will See You In Far-off Places

BIS