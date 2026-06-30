BEAT: le foto del concerto al Festival del Vittoriale Tener-a-mente di Gardone Riviera

Foto di Andrea Ripamonti



Una formazione semplicemente irripetibile. I BEAT, progetto che riunisce per la prima volta quattro leggende della musica internazionale: Adrian Belew, già voce solista e chitarrista dei King Crimson, Tony Levin, storico bassista dei King Crimson che ha suonato anche al fianco di mostri-sacri come David Bowie e Dire Straits; Steve Vai, straordinario chitarrista nato a fianco di Frank Zappa, e Danny Carey, cofondatore e membro dei Tool.

Hanno portato sul palcoscenico del Vittoriale un repertorio che ha segnato in modo definitivo l’evoluzione del rock sperimentale: BEAT nasce infatti dal desiderio di proporre una nuova, potente rilettura dei tre dischi di culto dei KING CRIMSON degli anni ’80: Discipline, Beat e Three of a Perfect Pair, un patrimonio musicale reinterpretato oggi da alcuni dei musicisti più influenti delle ultime decadi.

Adrian Belew: “La formazione dei King Crimson 1981–1984 ha creato una musica unica. Senza tempo. Complessa. Potente. Per i fan che l’hanno vissuta allora e per quelli che non hanno mai potuto ascoltarla dal vivo, il nostro obiettivo è riportarla in vita. Un compito monumentale, ma ci stiamo buttando! Non ci sono abbastanza punti esclamativi per esprimere il mio entusiasmo!”

Steve Vai: “Far parte di questo ensemble è un privilegio straordinario. Questa musica, così amata e monumentale, risuona profondamente in me. Adrian, Tony e Danny hanno un talento unico nel rendere accessibili strutture musicali ricchissime, e non vedo l’ora di esplorare i nostri mondi musicali sul palco, in tempo reale. Sono certo che voleranno scintille. Padre Robert Fripp è un genio storico. La sua tecnica chitarristica è studiata e venerata, e la sua influenza sulla mia vita musicale è immensa. Ai fan dei King Crimson prometto che metterò tutto me stesso per onorare questa musica con l’intensità che merita. Ho già detto che voleranno scintille?”

Tony Levin: “Sarà un tour straordinario. Rivisitare alcuni dei miei brani preferiti è già di per sé un piacere, ma farlo con una formazione del genere significa aspettarsi di essere messi alla prova ogni sera! E poi non si tratta di pochi concerti: sarà una vera tournée. Quindi preparatevi, Road Dogs stanno arrivando!”

Danny Carey: “Sono entusiasta di condividere il palco con tre dei miei musicisti preferiti. Adrian, Tony e Steve sono stati fonte d’ispirazione sin dall’inizio della mia carriera, e poter intrecciare i nostri percorsi musicali è un sogno che si avvera. Non c’è niente di meglio che uscire dalla propria comfort zone con musicisti di questo livello. Spero che i nostri fan siano eccitati quanto noi.”

I BEAT hanno portato sul palco vista-lago la loro straordinaria reinterpretazione dei colossali album dei King Crimson ieri 30 giugno 2026, per una serata di grandissima musica che entra di diritto negli annali di Tener-a-mente.

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