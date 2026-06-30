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BEAT: le foto del concerto al Festival del Vittoriale Tener-a-mente di Gardone Riviera

Beat in concerto alla Venue di Gardone Riviera. Guarda le foto e scopri la scaletta del live show.

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BEAT al Festival del Vittoriale Tener-a-mente 2026 di Gardone Riviera
BEAT al Festival del Vittoriale Tener-a-mente 2026 di Gardone Riviera foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Foto di Andrea Ripamonti

Una formazione semplicemente irripetibile. I BEAT, progetto che riunisce per la prima volta quattro leggende della musica internazionale: Adrian Belew, già voce solista e chitarrista dei King Crimson, Tony Levin, storico bassista dei King Crimson che ha suonato anche al fianco di mostri-sacri come David Bowie e Dire Straits; Steve Vai, straordinario chitarrista nato a fianco di Frank Zappa, e Danny Carey, cofondatore e membro dei Tool.
Hanno portato sul palcoscenico del Vittoriale un repertorio che ha segnato in modo definitivo l’evoluzione del rock sperimentaleBEAT nasce infatti dal desiderio di proporre una nuova, potente rilettura dei tre dischi di culto dei KING CRIMSON degli anni ’80: DisciplineBeat e Three of a Perfect Pair, un patrimonio musicale reinterpretato oggi da alcuni dei musicisti più influenti delle ultime decadi.

Adrian Belew: “La formazione dei King Crimson 1981–1984 ha creato una musica unica. Senza tempo. Complessa. Potente. Per i fan che l’hanno vissuta allora e per quelli che non hanno mai potuto ascoltarla dal vivo, il nostro obiettivo è riportarla in vita. Un compito monumentale, ma ci stiamo buttando! Non ci sono abbastanza punti esclamativi per esprimere il mio entusiasmo!

Steve Vai: “Far parte di questo ensemble è un privilegio straordinario. Questa musica, così amata e monumentale, risuona profondamente in me. Adrian, Tony e Danny hanno un talento unico nel rendere accessibili strutture musicali ricchissime, e non vedo l’ora di esplorare i nostri mondi musicali sul palco, in tempo reale. Sono certo che voleranno scintille. Padre Robert Fripp è un genio storico. La sua tecnica chitarristica è studiata e venerata, e la sua influenza sulla mia vita musicale è immensa. Ai fan dei King Crimson prometto che metterò tutto me stesso per onorare questa musica con l’intensità che merita. Ho già detto che voleranno scintille?

Tony Levin: “Sarà un tour straordinario. Rivisitare alcuni dei miei brani preferiti è già di per sé un piacere, ma farlo con una formazione del genere significa aspettarsi di essere messi alla prova ogni sera! E poi non si tratta di pochi concerti: sarà una vera tournée. Quindi preparatevi, Road Dogs stanno arrivando!

Danny Carey: “Sono entusiasta di condividere il palco con tre dei miei musicisti preferiti. Adrian, Tony e Steve sono stati fonte d’ispirazione sin dall’inizio della mia carriera, e poter intrecciare i nostri percorsi musicali è un sogno che si avvera. Non c’è niente di meglio che uscire dalla propria comfort zone con musicisti di questo livello. Spero che i nostri fan siano eccitati quanto noi.

BEAT hanno portato sul palco vista-lago la loro straordinaria reinterpretazione dei colossali album dei King Crimson ieri 30 giugno 2026, per una serata di grandissima musica che entra di diritto negli annali di Tener-a-mente.

Clicca qui per vedere le foto di Beat a Gardone Riviera o sfoglia la gallery qui sotto

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