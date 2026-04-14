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MORRISSEY: quest’estate in concerto a Cernobbio (CO) e Asti

L’ex frontman dei The Smiths torna in Italia per nuovi appuntamenti estivi.

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Morrissey in concerto a Milano 2026 | Foto di Andrea Ripamonti
Morrissey in concerto a Milano 2026 | Foto di Andrea Ripamonti

Dopo il sold out registrato lo scorso marzo al Fabrique di Milano, Morrissey torna in Italia con due nuove date estive, prodotte da D’Alessandro e Galli, che lo vedranno protagonista in contesti d’eccezione: sabato 19 luglio al Lake Sound Park di Cernobbio, nello straordinario scenario di Villa Erba, e lunedì 21 luglio in Piazza Alfieri ad Asti, nell’ambito della rassegna Astimusica.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/43LVjRa

Due appuntamenti unici per ritrovare dal vivo una delle voci più iconiche e influenti della musica contemporanea, capace di attraversare generazioni con uno stile inconfondibile. Considerato universalmente una delle figure fondamentali del pop britannico, Morrissey ha lasciato un segno indelebile sia come frontman dei The Smiths sia come artista solista. Con soli quattro album pubblicati insieme alla band, ha contribuito a ridefinire la storia della musica, segnando un prima e un dopo.

Da lì, una carriera solista straordinaria: 13 album in studio, tutti entrati nella Top 10 UK – tre dei quali direttamente al numero 1 – e un Ivor Novello Award per il contributo eccezionale alla musica britannica. Riconosciuto per la sua scrittura unica e per la capacità di trasformare emozioni e malinconie in inni generazionali, Morrissey ha firmato brani diventati pietre miliari: da “This Charming Man”, “How Soon Is Now?” e “There Is A Light That Never Goes Out” dei The Smiths, fino alle hit della sua carriera solista come “Suedehead”, “Everyday Is Like Sunday”, “Irish Blood, English Heart” e “First of the Gang to Die”. Nel 2024 ha inoltre ricevuto il Social Vanguard Award per il suo impegno e la sua dedizione alla tutela dei diritti degli animali.

19-07-2026 – CERNOBBIO Lake Sound Park

21-07-2026 – ASTI MUSICA Piazza Alfieri

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/43LVjRa

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