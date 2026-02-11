JOHNNY MARR torna in Italia a luglio con 5 date speciali

Dopo un tour autunnale trionfale, che ha registrato il sold out di Bologna e un grande show a Milano, Johnny Marr — chitarrista e autore britannico, figura iconica della musica indipendente e co-fondatore degli indimenticabili The Smiths — annuncia il suo attesissimo ritorno in Italia per cinque date estive.

Johnny Marr ha scritto alcune delle pagine più importanti della storia della musica alternativa. Dagli esordi con The Smiths — che lo hanno consacrato come uno dei songwriter e chitarristi più influenti della sua generazione — il suo percorso creativo lo ha visto al centro di progetti fondamentali come The The, Electronic, Modest Mouse e The Cribs, oltre a collaborazioni con artisti del calibro di Pretenders, Talking Heads, The Avalanches e con il compositore Hans Zimmer, con cui ha lavorato alla colonna sonora dell’ultimo film di James Bond, No Time To Die, firmando insieme a Billie Eilish la title track candidata all’Oscar.

Il ritorno live arriva in un momento particolarmente fertile della sua carriera. Con Spirit Power: The Best Of Johnny Marr (New Voodoo / BMG), pubblicato il 3 novembre 2023, Marr ha celebrato dieci anni di attività solista attraverso una raccolta curata personalmente che ripercorre i momenti più significativi del suo percorso da frontman. Il disco include i brani più rappresentativi dei suoi quattro album entrati nella Top Ten britannica — The Messenger, Playland, Call The Comet, Fever Dreams Pts 1–4 — insieme a singoli stand-alone e a due nuovi inediti, Somewhere e The Answer. Un lavoro che restituisce il ritratto di un artista in continua evoluzione, capace di rinnovarsi senza mai perdere una forte identità melodica ed emotiva.

Nel settembre 2024, Marr ha inoltre rilanciato un altro capitolo chiave della sua storia musicale con la pubblicazione della riedizione rimasterizzata di Boomslang, l’album cult del 2003 inciso con The Healers. A 21 anni dall’uscita originale, la nuova edizione pubblicata da BMG include sette brani inediti e materiale d’archivio mai pubblicato, offrendo uno sguardo approfondito su uno dei lavori più liberi e sperimentali della sua carriera.

Nel 2025 è arrivato anche Look Out Live!, album registrato nel 2024 allo Hammersmith Apollo di Londra, che cattura tutta la potenza e l’ampiezza del suo repertorio dal vivo: dai brani della carriera solista (Hi Hello, Easy Money, Somewhere), ai classici degli Smiths (This Charming Man, How Soon Is Now?, Bigmouth Strikes Again), passando per le parentesi degli Electronic e per cover iconiche come The Passenger di Iggy Pop e Rebel Rebel di David Bowie, con Neil Tennant dei Pet Shop Boys come ospite speciale. Un live che dimostra come Johnny Marr sia riuscito a far convivere, sul palco, tutti i capitoli della sua storia musicale.

I concerti estivi italiani saranno un’occasione unica per attraversare l’universo sonoro di Johnny Marr: una carriera straordinaria che continua a evolversi, restando sempre fedele a uno stile immediatamente riconoscibile.

JOHNNY MARR – Tour 2026

GIOVEDÌ 16 LUGLIO 2026 VERONA (VR) – TEATRO ROMANO

CONTAMINAZIONI MUSICALI

Rigaste Redentore, 2, 37129 Verona VR

VENERDÌ 17 LUGLIO 2026 ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, CAVEA

ROMA SUMMER FEST

Via Pietro de Coubertin, 30, 00196 Roma RM

SABATO 18 LUGLIO 2026 MINERVINO MURGE (BT) – TENUTA BOCCA DI LUPO

LOCUS FESTIVAL

Contrada Torre D`Isola, Località Tofano, 76013 Minervino Murge BT

LUNEDÌ 20 LUGLIO 2026 UDINE – CASTELLO

P.le della Patria del Friuli, 1, 33100 Udine UD

MARTEDÌ 21 LUGLIO 2026 CABRAS (OR) – TEATRO DI THARROS

I GIGANTI DELL’ARTE 2026

Area archeologica di Tharros – San Giovanni di Sinis 09072

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/45LKSNJ