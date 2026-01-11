MORRISSEY: ascolta il nuovo singolo “Make-up is a Lie”

MORRISSEY, uno degli artisti più amati e influenti di tutti i tempi, annuncia oggi l’imminente uscita del suo quattordicesimo album da solista, MAKE-UP IS A LIE, prevista per il 6 marzo, con l’immediata pubblicazione del singolo omonimo, “Make-Up Is a Lie”, ora disponibile su etichetta Sire/Warner Records. La nuova canzone, emozionante e dinamica dal punto di vista sonoro, arriva insieme alla tracklist tanto chiacchierata del progetto tanto atteso: il nuovo album di MORRISSEY in oltre cinque anni segna inoltre il suo gradito ritorno alla Sire Records.

Le ultime notizie e la nuova musica arrivano mentre l’iconico cantante e cantautore inglese continua il suo tour mondiale, che ha già toccato Stati Uniti, Canada, Regno Unito ed Europa. La prossima parte del tour riprenderà a gennaio, con una data in Italia il 9 marzo al Fabrique di Milano.

MAKE-UP IS A LIE riunisce MORRISSEY con il produttore Joe Chiccarelli (The Strokes, The White Stripes, Weezer, My Morning Jacket) ed è il ritorno allo Studio La Fabrique a Saint-Rémy-de-Provence, nel sud della Francia. Con testi poetici e provocatori, strumentazioni evocative e imprevedibili e un titolo che può essere letto come un esplicito invito alla verità e all’espressione senza veli, le 12 canzoni dell’album sono destinate a consolidare ulteriormente lo status di MORRISSEY come una delle voci più acclamate e potenti degli ultimi quattro decenni.

Il primo singolo dell’album è un’introduzione inebriante. Scritta in collaborazione con la tastierista di MORRISSEY Camila Grey, “Make-Up Is a Lie” si sviluppa su un groove simile al trip-hop – tamburi echeggianti, riff di basso propulsivi e un’atmosfera misteriosa – che esplode in un vorticoso dream-pop nel ritornello. La voce di MORRISSEY fluttua attraverso il brano, intessendo la curiosa storia di una donna che continua a cercare disperatamente di consegnargli un messaggio, anche dopo la morte:

Ten years passed in boredom I made my way to Paris

to stand before her gravestone I read the words in granite

one. two.

three four five.

“MAKE-UP IS A LIE! ALL MAKE-UP, MAKE-UP IS A LIE!”

In MAKE-UP IS A LIE MORRISSEY è affiancato da un gruppo familiare di personaggi e compagni di band, tra cui Jesse Tobias, Camila Grey, Carmen Vandenberg, Juan Galeano, Alain Whyte, Gustavo Manzur e Brendan Buckley. La tracklist include alcuni brani già citati in precedenza da Morrissey e altri mai rivelati, oltre a una fedele cover di “Amazona”, brano poco conosciuto dei Roxy Music del 1973.

MAKE-UP IS A LIE sarà disponibile in formato fisico e digitale. In fisico, oltre al CD, il formato vinile avrà tre varianti di colore: blu, rosso e un esclusivo picture disc Zoetrope.

MORRISSEY – MAKE-UP IS A LIE Tracklisting:

1. “You’re Right, It’s Time”

2. “Make-Up Is a Lie”

3. “Notre-Dame”

4. “Amazona” (Roxy Music cover)

5. “Headache”

6. “Boulevard”

7. “Zoom Zoom the Little Boy”

8. “The Night Pop Dropped”

9. “Kerching Kerching”

10. “Lester Bangs”

11. “Many Icebergs Ago”

12. “The Monsters of Pig Alley”