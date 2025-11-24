Connect with us

Concerti

MORRISSEY in concerto il 9 marzo 2026 al Fabrique di Milano per l’unica data italiana

Published

Morrissey in concerto all'Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera 2025 foto di Katarina Dzolic
Morrissey in concerto all'Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera 2025 foto di Katarina Dzolic

Morrissey torna in Italia per un appuntamento imperdibile: lunedì 9 marzo 2026 si esibirà al Fabrique di Milano per l’unica data italiana del suo nuovo tour.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/43LVjRa

Un’occasione esclusiva per ascoltare dal vivo una delle voci più iconiche e influenti della musica contemporanea.

Considerato universalmente una delle figure fondamentali del pop britannico, Morrissey ha lasciato un segno indelebile sia come frontman dei The Smiths sia come artista solista. Con soli quattro album pubblicati insieme alla band, ha contribuito a ridefinire la storia della musica, segnando un prima e un dopo. Da lì, una carriera solista straordinaria: 13 album in studio, tutti entrati nella Top 10 UK – tre dei quali direttamente al numero 1, e un Ivor Novello Award per il contributo eccezionale alla musica britannica.

Riconosciuto per la sua scrittura unica e per la capacità di trasformare emozioni e malinconie in inni generazionali, Morrissey ha firmato brani diventati pietre miliari: da “This Charming Man”, “How Soon Is Now?” e “There Is A Light That Never Goes Out” dei The Smiths, fino alle hit della sua carriera solista come “Suedehead”, “Everyday Is Like Sunday”, “Irish Blood, English Heart” e “First of the Gang to Die”. Nel 2024 ha inoltre ricevuto il Social Vanguard Award per il suo impegno e la sua dedizione alla tutela dei diritti degli animali.

MORRISSEY

09-03-2026 – MILANO Fabrique – ore 20:20

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/43LVjRa

La presale dedicata agli iscritti alla newsletter di D’Alessandro e Galli sarà attiva da giovedì 27 novembre alle ore 10.00. La vendita generale aprirà venerdì 28 novembre alle ore 10.00.

