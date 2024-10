Un nuovo progetto musicale è pronto per infiammare le scene musicali di Roma e delle piazze italiane. La recente formazione dei FELDSPAR, collettivo artistico composto da talenti creativi tra i più trasversali e che affonda le sue radici nell’hardcore americano, sviluppa il concept GODLESS FOLK TWO BLOCKS FROM THE POPE. Un contenitore artistico che coniuga musica hardcore made in Rome, RAP romano, arte visiva e fotografica, nato per offrire al pubblico nazionale e internazionale una lettura aggiornata della Capitale con l’obiettivo di restituire, in chiave ironica e critica, lo stile del gruppo. Il tour inizia a settembre 2024 con una serie di mini live e presentazioni teaser in attesa della data ufficiale prevista per il mese di ottobre e proseguire poi fino al 2025, anno del Giubileo a Roma.

Il progetto GODLESS FOLK TWO BLOCKS FROM THE POPE partirà infatti a Roma il 23 Ottobre a Largo Venue. In questa occasione i FELDSPAR presenteranno il loro primo album “Old City New Ruins”, in uscita il 30 Settembre per Time To Kill Records. Sul palco insieme ai FELDSPAR ci saranno ospiti e nomi storici del Rap romano come Danno, Dj Baro (Colle der Fomento) e Grandi numeri (Cor Veleno) per un momento congiunto di vero HardCore-Rap set . A seguire Danno e Grandi numeri, accompagnati da Dj Baro, suoneranno uno specialissimo set tratto dalla parte più street e combat del loro repertorio artistico.

La serata sarà arricchita da un’exhibition di Old City New Ruins, fanzine e mostra fotografica a cura di Guido Gazzilli, dalla presentazione di Rosso Sangue, un vino rosso ad edizione limitata a cura di SuperNaturale realizzata per Feldspar in occasione di Halloween, e dalla presentazione di This is not Giubileo a cura di This is not a love song, autoproduzione editoriale nata nel 2013 nota per la collana di “cassettine illustrate”, conosciute con il nome di “tinals”.

Tra gli special guest, ancora in via di definizione, saranno presenti tutti gli artisti che hanno preso parte al progetto FELDSPAR: dall’illustratore Chris Wilson, talento emergente dell’illustrazione negli Stati Uniti, conosciuto per le sue collaborazioni con influenti esponenti della scena hardcore punk,al leggendario Nick Terry, produttore britannico di grande fama, noto per aver collaborato con The Libertines, Ian Brown, Stone Roses, Simian Mobile Disco, Peaches, Turbonegro e Kvelertak e altri artisti e illustratori come Massimiliano Marzucco, Shallabba e Marcello Crescenzi (Rise Above) che firmeranno gli artwork prodotti.

GODLESS PRIZE*

I primi ad arrivare all’evento riceveranno in regalo la stampa del poster della serata a cura di Massimiliano Marzucco, stampe fotografiche del progetto firmate Guido Gazzilli, t-shirt, album e merchandise delle band (a tiratura limitata).

Ingresso gratuito su prenotazione

Ad anticipare e a seguire il lancio del nuovo progetto artistico, i FELDSPAR sarannco impegnati:

il 14 Settembre – Live @ Defrag, Roma

il 20 Settembre – In Store Listening @ Radiation Records, Roma

il 26 Ottobre – Live @ Brucia Fest! Cosenza

il 3 Novembre – Psychedelic Breakfast @ Fax Factory (Pigneto) – Feldspar Dj Set + Mostra Fotografica “Godless Folk Two Blocks From The Pope”, a cura di Guido Gazzilli

Ascolta i FELDSPAR sulle principali piattaforme.

Info e prenotazioni su: Feldspar.it

instagram.com/feldsparhc