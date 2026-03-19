DANNO e DJ CRAIM: le foto del concerto ai Magazzini Generali di Milano

foto di Lara Bordoni

Ieri sera Il rapper Danno (Colle Der Fomento) e Dj Craim hanno letteralmente infuocato il palco dei Magazzini Generali di Milano con il tour “DANNO & DJ CRAIM LIVE”, partito il 12 marzo 2026 da Roma.

Un sold out assolutamente memorabile che ha elettrizzato e caricato a molla il pubblico. Durante lo show è salito a sorpresa sul palco anche il rapper torinese Ensi e Suarez, il rapper romano, già esibitosi come opening.

Il tour segna il grande ritorno live di uno dei pionieri assoluti del rap romano e italiano, un artista che ha contribuito in maniera decisiva a scrivere la storia dell’hip hop nel nostro Paese.

Queste date rappresentano molto più di una semplice serie di concerti: saranno un viaggio attraverso oltre 25 anni di musica, cultura e parole che hanno influenzato generazioni di ascoltatori e artisti.

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