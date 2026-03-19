Connect with us

Hi, what are you looking for?

Reportage Live

DANNO e DJ CRAIM: le foto del concerto ai Magazzini Generali di Milano

Published

foto di Lara Bordoni

Ieri sera Il rapper Danno (Colle Der Fomento) e Dj Craim hanno letteralmente infuocato il palco dei Magazzini Generali di Milano con il tour “DANNO & DJ CRAIM LIVE”, partito il 12 marzo 2026 da Roma.

Un sold out assolutamente memorabile che ha elettrizzato e caricato a molla il pubblico. Durante lo show è salito a sorpresa sul palco anche il rapper torinese Ensi e Suarez, il rapper romano, già esibitosi come opening.

Il tour segna il grande ritorno live di uno dei pionieri assoluti del rap romano e italiano, un artista che ha contribuito in maniera decisiva a scrivere la storia dell’hip hop nel nostro Paese.

Queste date rappresentano molto più di una semplice serie di concerti: saranno un viaggio attraverso oltre 25 anni di musica, cultura e parole che hanno influenzato generazioni di ascoltatori e artisti.

Clicca qui per guardare tutte le foto di Danno e dj Craim o (o sfoglia la gallery qui sotto)

Danno & Dj Craim
In this article:, , , ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Libri

Magazzini Generali: in un libro i 30 anni di un’icona della nightlife milanese

Da ex scalo ferroviario a protagonista del clubbing europeo: tre decenni raccontati in un archivio di suoni, immagini e notti che hanno segnato la...

13 ore ago

Reportage Live

ACHILLE LAURO: le foto e la scaletta del concerto di Milano

Foto di Marco Arici Il 16 marzo, data speciale per l’artista e nota a tutti i suoi fan, è arrivato all’Unipol Forum di Milano...

1 giorno ago
Ist Ist concerto Santeria Toscana 31 Milano del 17 marzo 2026 Ist Ist concerto Santeria Toscana 31 Milano del 17 marzo 2026

Reportage Live

IST IST: le foto e la scaletta del concerto presso Santeria Toscana 31 di Milano

Ist Ist in concerto presso Santeria Toscana 31 di Milano a Marzo 2026, le foto e la scaletta del live.

1 giorno ago
JID in concerto al Fabrique di Milano Marzo 2026 JID in concerto al Fabrique di Milano Marzo 2026

Reportage Live

J.I.D + Mick Jenkins: le foto e la scaletta del concerto al Fabrique di Milano

J.I.D + Mick Jenkins in concerto al Fabrique di Milano. Guarda le foto e scopri la scaletta del live show.

2 giorni ago