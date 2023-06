SKUNK ANANSIE, PRIMAL SCREAM e FAST ANIMALS AND SLOW KIDS si aggiungono a I-Days Milano 2023

A poco più di una settimana dall’inizio degli I-Days Milano Coca Cola tanti altri nomi della grande musica internazionale e italiana si aggiungono al già lungo elenco di artisti che calcheranno il palco più entusiasmante dell’estate di Milano.

I FAST ANIMALS AND SLOW KIDS, la rock band di Perugia che da oltre 15 anni porta la carica della sua musica sui palchi più importanti del nostro paese, si esibiranno all’Ippodromo SNAI San Siro sabato 24 giugno prima dell’headliner PAOLO NUTINI. Sul palco la stessa sera anche gli INTERPOL.

Il cast di domenica 2 luglio si infoltisce con tre nomi amati dal pubblico: a scaldare il palco dell’Ippodromo SNAI La Maura prima dei RED HOT CHILI PEPPERS, saranno infatti gli SKUNK ANANSIE, la rock band britannica guidata dalla magnetica Skin, i PRIMAL SCREAM, la storica band rock di Glasgow, e gli STUDIO MURENA, il sestetto milanese dal sound rivoluzionario.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3jybBbW

I FAST ANIMALS AND SLOW KIDS tornano sul palco nella loro classica formazione a tutto rock, carichi dello straordinario successo degli ultimi mesi del loro primo tour nei teatri con orchestra, e forti di una carriera di 15 anni sui palchi più importanti della musica rock, con brani come Forse Non è la Felicità, Come un Animale, Stupida Canzone, dove non manca mai il loro iconico saluto “Siamo i Fast Animals and Slow Kids e veniamo da Perugia”.

Gli SKUNK ANANSIE, con la loro musica dal forte impatto culturale ed emotivo, a partire dal grande successo degli anni Novanta si sono attestati come una delle rock band più amate dal pubblico italiano. Il concerto sul palco degli I-Days Milano Coca Cola sarà l’occasione per la band di Skin di riproporre agli amanti del rock pezzi iconici come Hedonism (Just Because You Feel Good), Weak, Secretly, You Follow Me Down, Because of You e My Ugly Boy.

I PRIMAL SCREAM, il gruppo originario della Scozia con oltre 40 anni di carriera, farà tappa a Milano per il tour che questa estate li vedrà protagonisti sui più importanti palchi di tutta Europa. Gli amanti della musica rock avranno così l’occasione di sentire i brani più apprezzati della band a partire dagli esordi degli anni Ottanta, passando per gli anni Novanta e il successo stratosferico di Screamadelica, fino ai giorni nostri per un viaggio in musica lungo quattro decenni.

Gli STUDIO MURENA porteranno sul palco degli I-Days Milano Coca Cola il loro stile eclettico che fonde jazz e rap con contaminazioni elettroniche fusion, funk, prog. Cinque giovani ventenni usciti dal Conservatorio di Milano che incontrano un MC per dare vita a un sound che ha fatto breccia nel panorama musicale italiano con l’omonimo album del 2021 e il nuovo disco WadiruM pubblicato a maggio.

I-DAYS Milano 2023

22 giugno: Florence + The Machine (Sudan Archives + Foals)

23 giugno: Rosalìa (Clara + Yendry + Tinashe)

24 giugno: Paolo Nutini (Interpol + Fast Animals and Slow Kids)

30 giugno: Travis Scott (Capo Plaza + Ava)

1 luglio: The Black Keys – Liam Gallagher (Nothing But Thieves)

2 luglio: Red Hot Chili Peppers (Skunk Anansie + Primal Scream + Studio Murena)

15 luglio: Arctic Monkeys (The Hives + Willie J Healey + Omini)

