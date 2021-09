Aperol with HEROES: tutto pronto per il festival (dal vivo e in streaming) all’Arena di Verona

È tutto pronto per APEROL with HEROES – TOGETHER WE CAN, il festival dal vivo e in streaming in programma il 17 e 18 settembre a partire dalle 20.30 dall’Arena di Verona, che vede salire sul suo palco prestigioso 12 grandi artiste e artisti della scena musicale pop italiana contemporanea per 4 ore di musica live.



Con Aperol with Heroes, l’Arena sarà di nuovo al centro della grande musica in modalità ibrida, già sperimentata lo scorso anno, tra il pubblico presente fisicamente e quello in possesso di uno smart ticket che vivrà l’esperienza in live streaming su LIVEnow.

Venerdì 17 settembre sul palco ci saranno

Ariete

Elodie

Mahmood

Massimo Pericolo

Negramaro

Sangiovanni

Sabato 18 settembre saliranno sul palco

Achille Lauro

Carmen Consoli

Emma

Gazzelle

La Rappresentante di Lista

Madame

Biglietti disponibili su: https://heroesfestival.it

Anche per questa seconda edizione alla base c’è un progetto sociale molto importante. Infatti, APEROL with HEROES vuole dare il via a MISSION DIVERSITY, il progetto realizzato da Music Innovation Hub – Impresa Sociale insieme alla rete internazionale Keychange e a PRS Foundation, powered by YouTube, con l’adesione di partner istituzionali ASviS, Italian Music Lab, UN – SDG Action Campaign e UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali.

Carmen Consoli – foto di Roberto Finizio

L’obiettivo è raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze, a sostegno di tutte le forme di diversità, e promuovere la parità di genere in particolare dell’industria discografica e musicale. Tutto questo verrà realizzato attraverso la produzione di almeno 6 progetti artistici da tutto il mondo, che vedano come protagoniste donne e minoranze di genere non rappresentate.

Il programma partirà proprio con APEROL with HEROES all’Arena di Verona e finirà in occasione dell’incontro annuale a Bonn, nel maggio 2022, delle Nazioni Unite sui 17 SDG.

Keychange è la pionieristica iniziativa globale per l’uguaglianza di genere, supportata dal programma Europa Creativa dell’Unione Europea e riconosciuta dalle Nazioni Unite. Il programma Keychange supporta ogni anno 74 tra donne e talenti appartenenti a minoranze di genere che lavorano nel campo della musica, provenienti da 12 paesi diversi. Keychange accelera il cambiamento per creare un’industria musicale più equa ed inclusiva per le generazioni presenti e future, con oltre 500 aziende e organizzazioni che aderenti al Pledge. Music Innovation Hub rappresenta il movimento per il network italiano, che oggi comprende più di 15 organizzazioni tra festival, distributori, agenzie di comunicazione, label ed editori.

YouTube è il principale sostenitore del progetto Mission Diversity e avrà un ruolo chiave nell’iniziativa: sarà proprio attraverso YouTube che Music Innovation Hub veicolerà e promuoverà i progetti artistici selezionati, oltre a sviluppare il racconto della diversity sia come rappresentazione delle diversità nell’identità di genere, sia come espressione delle diversità culturali.

Ariete – foto di Claudia Mazza

Music Innovation Hub – Impresa Sociale, con il suo programma Music Is Social Change, ogni anno individua una causa sociale promuovendo per essa una raccolta fondi da destinare il cui momento di lancio si identifica con APEROL with HEROES.

A supporto dell’evento tre grandi network nazionali come Radio Italia, Radio Deejay e Rai Radio 2, importanti veicoli di comunicazione e d’intrattenimento per il Festival grazie ai loro speaker che presenteranno i set e accompagneranno il pubblico per le due giornate.

Biglietti disponibili su: https://heroesfestival.it