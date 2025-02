Ferrara Sotto Le Stelle 2025: STEREOLAB, ANI DIFRANCO, MARCO CASTELLO i primi nomi della XXIX edizione

Ferrara Sotto le Stelle torna per la sua ventinovesima edizione, annunciando i primi nomi della line up 2025 e confermandosi come uno degli appuntamenti più amati della stagione dei festival estivi, grazie alla sua proposta musicale raffinata e di qualità.

I primi protagonisti annunciati sono l’iconico gruppo sperimentale franco-britannico STEREOLAB (unica data italiana, 10 giugno), il cantautorato dissacrante di MARCO CASTELLO (12 giugno) e l’eleganza folk della statunitense ANI DIFRANCO (15 giugno), che saliranno sul palcoscenico del Cortile del Castello Estense di Ferrara, storica e suggestiva location del festival.

Oltre ai concerti tra le mura del castello degli Este nel centro della città di Ferrara, lì dove tutto è nato, Ferrara Sotto Le Stelle continua a puntare a far vivere la musica in nuovi periodi dell’anno e in nuovi spazi, contribuendo a valorizzare il territorio che abita e rafforzando l’idea di collaborazione con le realtà vicine.

Stereolab, foto di Emanuela Bonetti

Proprio in quest’ottica, dopo il successo della scorsa stagione, anche quest’anno a luglio torneranno i concerti nel verde della Delizia Estense di Benvignante ad Argenta (FE), e il consueto appuntamento autunnale di anteprima della nuova edizione del festival di giornalismo Internazionale a Ferrara, nel Teatro Comunale cittadino.

Novità di questo 2025, due preziose anteprime primaverili: l’11 marzo all’Estragon Club di Bologna arriva il post-rock epico dei GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR e il 6 aprile, nella Sala Estense di Ferrara, tocca a STEVE WYNN (The Dream Syndacate) in uno speciale concerto con il musicista e compositore Rodrigo D’Erasmo.

Con questa nuova edizione Ferrara Sotto Le Stelle, alla vigilia dei suoi 30 anni che la rendono una rassegna tra le più longeve in Italia, continua a crescere e a evolversi, intercettando i nomi più interessanti del panorama internazionale e nazionale e attirando un pubblico attento e appassionato, sempre più ampio e vario.

FERRARA SOTTO LE STELLE 2025

Martedì 11 marzo – anteprima

Estragon Club – Bologna

GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR

Domenica 6 aprile – anteprima

Sala Estense – Ferrara

STEVE WYNN con Rodrigo D’Erasmo

Martedì 10 giugno

Cortile del Castello Estense – Ferrara

STEREOLAB – unica data italiana

Giovedì 12 giugno

Cortile del Castello Estense – Ferrara

MARCO CASTELLO

Domenica 15 giugno

Cortile del Castello Estense – Ferrara

ANI DIFRANCO