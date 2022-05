FERRARA SOTTO LE STELLE 2022: The Jesus and Mary Chain, Cosmo, Venerus dal 15 al 19 giugno alla Nuova Darsena￼

Torna dal 15 al 19 giugno Ferrara Sotto le Stelle, la storica rassegna che da oltre un quarto di secolo presenta al pubblico italiano i grandi protagonisti della scena musicale italiana e internazionale.

mercoledì 15 giugno

GIORGIO POI + BNKR44

Biglietti > https://bit.ly/3OxvDP1



giovedì 16 giugno

VENERUS + MATILDE DAVOLI

Biglietti > https://bit.ly/3rQ8XQ5



venerdì 17 giugno

COSMO + WHITEMARY

Biglietti > https://bit.ly/3Mrh3GS



sabato 18 giugno

THE JESUS AND MARY CHAIN + MARTA DEL GRANDI

Biglietti > https://bit.ly/3k7wuYE



domenica 19 giugno

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA + IBISCO

Biglietti > https://bit.ly/37IOFkT



venerdì 15 luglio

THE SMILE + ROBERT STILLMAN

Biglietti > https://bit.ly/thesmile2022

Dopo il successo dello scorso anno al Parco Massari in una veste da boutique festival, Ferrara Sotto le Stelle, giunta alla sua ventiseiesima edizione e che dal 2020 vede la direzione artistica di Corrado Nuccini, continua il percorso di attraversamento e abitazione della città e nel 2022 si trasferisce in uno scenario in bilico fra ambiente naturale, spazio urbano e archeologia industriale, tra il fiume e il centro storico: la Nuova Darsena, uno dei luoghi ferraresi al centro del processo di rigenerazione urbana, uno spazio pensato per il tempo libero, la produzione creativa e le attività all’aria aperta. Un ambiente in linea con la nuova identità di Ferrara Sotto le Stelle e in grado di accogliere pubblici diversi pronti a farsi comunità.

Ecco quindi che anche la line up di questa edizione attraversa i generi più vari, esplorando sonorità diverse e innovative, puntando all’inclusività e al gender balance: dal cantautorato soffice e poetico di Giorgio Poi a quello onirico e cangiante di Venerus, dalla travolgente festa di Cosmo alle potenti stratificazioni sonore di una band di culto come The Jesus and Mary Chain, dall’energia unica e calamitante de La Rappresentante di Lista al concerto speciale di una band stellare, The Smile. E poi la freschezza intraprendente dei BNKR44, la magia evocativa di Matilde Davoli, il sound esorcizzante di Whitemary, la potente delicatezza di Marta Del Grandi e l’inedita miscela sonora di Ibisco.

Cinque giorni di concerti imperdibili in una location rinnovata e perfetta per ospitare il pubblico di Ferrara Sotto le Stelle, che ancora una volta si prepara a ritrovarsi nel nome della musica.

