Nel LUNEDÌ di TUTTI FENOMENI si rinasce, o almeno si spera

Articolo di Marzia Picciano

Se per Giorgio Quarzo Guarascio, in arte TUTTI FENOMENI, il lunedì è un giorno di rinascita, e quindi il suo nuovo disco LUNEDÌ (uscito peró venerdì per 42Records, da sempre certezza) è metaforicamente un rilancio personale dopo quasi tre e più anni di semi-silenzio, devo dire che il nostro ha passato una domenica piuttosto lunga prima di prendere il coraggio efare qualcosa come quella che ascoltiamo ora.

E meno male.

Provo a spiegarmi. Per me Guarascio è soggetto affascinantissimo, non perchè si nasconda dietro chissà quale enclave di radical-chicchismo romano, se mai fosse tale, ma per il suo essere squisitamente autentico, quasi naive, nel fare quello che vuole fare, applicare una semantica di critica alla ragion pura borghese al mondo della musica cd. indie italiana. Il tutto in giacca e cravatta o camicia e girocollo, rione Prati, e un certo sarcasmo. Ti chiedevi: ci fa o ci è?

Eppure nella playlist della reclusione di marzo 2020, mentre mi scoprivo, nel piano terra di via Massaciuccoli, capace sia di sapermi annoiare che di non riuscirmi ad annoiare davvero mai, figurava Marcel quale brano ripetuto almeno un paio di volte al giorno. Merce Funebre fu un po’ sfortunato, per fattori esogeni ovvio, ma andó dritto a parare nei cuori di chi, in quel momento storico di smarrimento anche musicale, che vedeva l’inizio del declino dell’indie pop degli anni 2000 (Franco126 e Carl Brave non più sempre in due, e i Pinguini Tattici Nucleari che si affrettavano a diventare i Coldplay nazionali, ovviamente i Coldplay dopo X&Y), cercava una via di fuga per raggiungere il livello successivo. Quindi TUTTI FENOMENI con il suo rap “colto” (e feroce), prodotto da Niccolo Contessa, doveva essere un gancio necessario.

Non era per tutti, ovvio. Per me lo divenne subito.

Il suo abuso delle subordinate mi conquistó istantaneamente. Il suo rifiuto dell’estetica della canzone come generalmente intesa era quello che mi interessava. Così come il non risparmiare nessuno, senza arroganza, come se il suo ruolo nel mondo fosse semplicemente osservare e poi riportare l’enorme delusione collettiva che rappresentiamo.

Ebbene, se dopo Privilegio Raro il rischio era quello di perdersi e ripetersi, Lunedì è la necessaria via di fuga, scovata alla fine in un lungo, se non infinito, fine settimana, passato a cercare escamotage e vederli fallire, fino all’unica opzione possibile.

Parte di questa soluzione è da rintracciarsi, in maniera abbastanza palpabile, nella produzione di Giorgio Poi, così che possiamo capire perchè Guarascio sottolinei di aver deciso di fare il cantante per davvero.

Era evidente dal primo singolo di qualche mese fa, Piazzale Degli Eroi, che le cose stavano cambiando.

Lanciare una ballata amara e beffarda, incastonata nel perenne, abusatissimo dualismo degli eccessi che contraddistingue l’immaginario della Capitale, al cinema e ormai credo nelle menti di chi ci pensa (e onestamente ora mi rimane difficile separarlo dal mondo dei film di Castellitto jr). Una mossa anche abbastanza piaciona, ma del resto non riesco a smettere di cantare il ritornello, quindi ok: operazione riuscita.

Altra cosa è il disco, dove, invece, ritrovo, musicalmente, di tutto. Prima di tutto musica in strumenti, e tutti i sintomi del cantautoriato nazionale vecchio (che guarda finalmente in faccia al suo riferimento preferito, Battisti) ma anche nuovo.

Fortissime le vibes filo-francesi di Giorgio Poi in Mao dove si intarsia un testo intelligentissimo sui complessi (non solo edipici) delle relazioni, come il refrain tra Paradiso e Pop X alla base di Col Tuo Nome (che sarà colonna sonora di Giorni Felici di Susanna Nicchiarelli) e Morire Vista Mare, I Cani e il rap in orchestra di La Ragazza Di Vittorio. Un vago ricordo di Robespierre, in versione pop e cantata dal nipote, ne La Felicità Del Cane, perfettamente a metà del disco, che si rilancia subito dopo con la spensierata, contessiana Vanagloria.

C’è anche un’altra cosa, davvero evidente, in questo disco.

Ovvero che in tutto il citazionismo alto che TUTTI FENOMENI si porta dietro in ogni pezzo, nell’abuso di antonomasie e sineddoche di nomi propri, c’è spazio per parlare, molto più di quanto fatto prima, di amore. Inteso come sentimento assoluto, impossibile, irragionevole, che va oltre le contingenze e i paradossi dell’attuale, un pensiero sintetizzabile in: “in questo semplice e banale universo newtoniano/ancora non capisco perché soffriamo”.

Love Is Not Enough è il pezzo cinematografico, ha il sapore di un canto epico che prova a coprire lo scoppio di una bomba. Ma è proprio questa, e in generale la banalità dell’amore, la vera chiave di volta del disco, la tanto agognata via di fuga dalla domenica per il lunedì.

Lunedì, alla faccia, o all’alba di un nuovo circolo (vizioso) di vita, ha in sè l’amarezza della domenica, e il pensiero che si ricominci meglio il giorno dopo. Fatevelo dire da chi scrive una recensione di domenica sera, dopo una settimana con la febbre in trasferta, ciliegina sulla torta di un inizio anno che suona più da resa dei conti che di rilancio.

Ecco, io Guarascio lo capisco quando dice che è ora di metterci la faccia e allora si concentra su un disco come questo, lo canta, o meglio lo impara a cantare. Perchè si sa, il lunedì è croce e delizia dei procrastinatori, e diciamolo, chi, in un momento storico come questo, tra stagnazione economica, guerre commerciali, neocolonialismo e riscrittura di fatti di cronaca – come se la realtà fosse esclusivamente di chi la racconta e non di chi ci vive e muore -, insomma chi si lancerebbe con certezza sulla soluzione giusta?

Io rimanderei tutto a lunedì, con la speranza che sia un tantino meglio.

Sara’ possibile vedere live di Tutti Fenomeni (DNA concerti) il 9 aprile all’Atlantico, Roma e il 22 maggio al Mi Ami Festival, Milano. Info e biglietti: https://dnaconcerti.com/artisti/tutti-fenomeni/