COSMO annuncia il tour estivo di concerti MATINÉE in attesa del nuovo disco “La Fonte”

Dopo anni di sperimentazioni live che hanno ridefinito il rapporto tra musica, spazio e pubblico – dal Cosmotrain e i tram di Cosmotronic fino ai concerti party di oltre otto ore, dal Forum di Milano alle grandi Feste dell’Amore – Cosmo annuncia nuovi appuntamenti dal vivo, ancora una volta in un formato inedito: i concerti matinée.

Un tour estivo, prodotto da DNA concerti, pensato per le ore del mattino, che trasforma il concerto in un vero e proprio viaggio sonoro dal risveglio all’inizio della giornata. Un live diverso dal classico serale, capace di aprire nuove possibilità di ascolto e condivisione.

Cosmo porterà dal vivo le canzoni del nuovo album “La fonte” – in uscita venerdì 17 aprile 2026 per Columbia Records – Sony Music Italy/42Records, anticipato dal singolo “Ciao” – oltre ai brani del suo repertorio in una veste rinnovata, costruendo un percorso musicale che accompagna il pubblico in modo graduale, tra atmosfere dilatate e momenti di energia.

“La fonte” – in arrivo a distanza di dieci anni da “L’ultima festa”, brano che ha segnato la consacrazione di Cosmo – è già disponibile in preorder in tre diversi formati: LP nero con poster, LP blu marmorizzato con poster (autografato o standard) e CD (autografato o standard).

LA FONTE – MATINÉE TOUR 2026

24.05.26 – Milano @ mi ami FESTIVAL

02.06.26 – Firenze @ Decibel Presents

05.07.26 – Cesenatico (FC) @ acieloaperto festival

12.07.26 – Bard (AO) @ Forte di Bard

12.08.26 – Lamezia Terme (CZ) @ Color Fest

15.08.26 – Ostuni (BR) @ Locus Festival