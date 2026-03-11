Connect with us

Concerti

COSMO annuncia il tour estivo di concerti MATINÉE in attesa del nuovo disco “La Fonte”

Published

Dopo anni di sperimentazioni live che hanno ridefinito il rapporto tra musica, spazio e pubblico – dal Cosmotrain e i tram di Cosmotronic fino ai concerti party di oltre otto ore, dal Forum di Milano alle grandi Feste dell’Amore – Cosmo annuncia nuovi appuntamenti dal vivo, ancora una volta in un formato inedito: i concerti matinée.

Un tour estivo, prodotto da DNA concerti, pensato per le ore del mattino, che trasforma il concerto in un vero e proprio viaggio sonoro dal risveglio all’inizio della giornata. Un live diverso dal classico serale, capace di aprire nuove possibilità di ascolto e condivisione.

Cosmo porterà dal vivo le canzoni del nuovo album “La fonte” – in uscita venerdì 17 aprile 2026 per Columbia Records – Sony Music Italy/42Records, anticipato dal singolo Ciao – oltre ai brani del suo repertorio in una veste rinnovata, costruendo un percorso musicale che accompagna il pubblico in modo graduale, tra atmosfere dilatate e momenti di energia.

“La fonte” – in arrivo a distanza di dieci anni da “L’ultima festa”, brano che ha segnato la consacrazione di Cosmo – è già disponibile in preorder in tre diversi formati: LP nero con poster, LP blu marmorizzato con poster (autografato o standard) e CD (autografato o standard).

LA FONTE – MATINÉE TOUR 2026

24.05.26 – Milano @ mi ami FESTIVAL

02.06.26 – Firenze @ Decibel Presents

05.07.26 – Cesenatico (FC) @ acieloaperto festival

12.07.26 – Bard (AO) @ Forte di Bard

12.08.26 – Lamezia Terme (CZ) @ Color Fest

15.08.26 – Ostuni (BR) @ Locus Festival

