Connect with us

Hi, what are you looking for?

Dischi

COSMO: esce il 17 aprile il nuovo album “La Fonte”, ascolta il primo singolo “Ciao”

Published

Cosmo annuncia il nuovo disco “La fonte”, in uscita venerdì 17 aprile 2026 per Columbia Records – Sony Music Italy/42Records.

“Ciao” è il singolo che inaugura il progetto, ora disponibile su tutte le piattaforme digitali, accompagnato dal videoclip ed in rotazione radiofonica da venerdì 23 gennaio.

“Ciao” racconta l’accettazione del dolore come unico modo per superarlo. Il singolo è nato durante la prima sessione di lavoro in studio seguendo un’intuizione sonora che ha aperto un territorio nuovo: “Giocando con gli accordi siamo finiti in un immaginario pop italiano anni ’80” – racconta Cosmo – “È in quel momento che abbiamo capito che la magia si era rimessa in moto, che un nuovo disco stava nascendo”.

Diretto da Studio900, il videoclip di “Ciao” traduce in immagini il percorso emotivo del brano e ne amplifica l’intensità, anticipando l’immaginario dell’album “La fonte” attraverso rimandi diretti.

Scritto, prodotto e suonato da Cosmo insieme ad Alessio Natalizia– produttore e musicista di base a Londra noto con l’alias Not Waving – il nuovo album La fonte” si inserisce nel secondo capitolo del loro percorso condiviso, dando seguito a un sodalizio artistico inaugurato con il disco “Sulle ali del cavallo bianco” (2024) e ormai consolidato.

“La fonte” – in arrivo a distanza di dieci anni da “L’ultima festa”, brano che ha segnato la consacrazione di Cosmo – è già disponibile in preorder in tre diversi formati: LP nero con poster, LP blu marmorizzato con poster (autografato o standard) e CD (autografato o standard).

Pre-ordina su Amazon > https://amzn.to/3YStKTr

In this article:
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Festival

BASE Festival 2024: svelati gli ultimi artisti, Cosmo e Samuel per due dj set d’eccezione

Quattro serate di musica dal vivo dal 29 agosto al 01 settembre, presso l’ex base missilistica di Peseggia (Scorzè), ad ingresso gratuito.

25/08/2024
Cosmo concerto Transumare Fest 2023 Roseto degli Abruzzi Cosmo concerto Transumare Fest 2023 Roseto degli Abruzzi

Reportage Live

TRANSUMARE FEST DAY 2. Sveglia! Queen of Saba e Cosmo lanciano bombe di bellezza. E non è una guerra.

Con una piccola "tregua pop" intermedia firmata Laila al Habash la seconda giornata del Transumare Fest a Roseto degli Abruzzi si è presentata come...

24/08/2024

Concorsi

TRANSUMARE Fest 2024: vinci l’abbonamento omaggio per il festival Made in Abruzzo

Surprise, Surprise! RockOn e Transumare Fest vi danno la possibilità di vincere uno dei 3 abbonamenti in palio per il più giovane festival Made...

26/07/2024

Interviste

Agosto andiamo, è tempo di TRANSUMARE FEST. Perché non potete perdere una prima edizione con Cosmo, TARM e Dov’è Liana

Sulle sponde dell’Abruzzo nasce un nuovo format di festival che punta a fare della creazione di una comunita’ il suo elemento vincente, e noi...

24/07/2024