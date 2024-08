BASE Festival 2024: svelati gli ultimi artisti, Cosmo e Samuel per due dj set d’eccezione

Anche Cosmo e Samuel all’edizione 2024 di BASE FESTIVAL: i due artisti si aggiungono così ai nomi precedentemente annunciati di DJ Shocca, Egreen, Fango Live Band, Il Mago del Gelato, Eternal Love, Anna and Vulkan e agli altri progetti nazionali e internazionali, che daranno vita alla suggestiva ex base missilistica di Peseggia, a Scorzè (VE), da giovedì 29 agosto a domenica 01 settembre.

Cosmo, all’anagrafe Marco Jacopo Bianchi, è uno dei nomi più interessanti e attivi del panorama italiano contemporaneo: cantautore, dj, ma anche produttore discografico, fonde la tradizione del cantautorato italiano all’esplosività del pop e della club culture in un incorruttibile ed inconfondibile genere: il suo. Dopo aver calcato ogni possibile palco e attualmente impegnato nel tour estivo del suo ultimo disco – il libero e istintivo “Sulle ali del cavallo bianco” – , Cosmo promette di movimentare la serata di venerdì 30 agosto con un dj set degno della sua personalità più creativa e underground.

Samuel, invece, animerà la Base con un dj set di pura musica elettronica che chiuderà la già scoppiettante serata di sabato 31 agosto. Il frontman dei Subsonica non ha certo bisogno di presentazioni: autore e compositore, ha all’attivo dieci album originali con la band che lo ha reso famoso e sei con i Motel Connection. Vanta anche una stimatissima carriera da producer e dj, che lo vede da anni protagonista nei più importanti club della scena techno. Ormai di casa a Venezia, la città che a suo dire ha “salvato i Subsonica”, torna – questa volta non in isola, ma in terraferma – proprio con uno dei suoi acclamatissimi dj set.

“È un grande piacere per noi avere due artisti del calibro di Cosmo e Samuel, che

arricchiranno la line up di questa edizione di BASE FESTIVAL. – commenta Andrea

Scattolin, Presidente dell’Associazione Musica Base – Questa partecipazione dà infatti forza e credito all’intuizione che l’anno scorso ci ha spinti a rendere concreto il progetto di BASE FESTIVAL proprio all’ex base missilistica di Peseggia e non vediamo l’ora di vedere la risposta del pubblico. Speriamo che l’edizione di quest’anno possa continuare ad alimentare il nostro sogno: quello di dare a BASE FESTIVAL una forte identità musicale, riconosciuta e riconoscibile, nonché renderlo un punto di riferimento tra gli eventi del territorio, anche per incentivare la nascita di altri progetti all’interno della Base, che siano aperti alla comunità.”

Dal 29 agosto al 1 settembre i cancelli della ex base missilistica di Scorzè apriranno ogni sera dalle ore 18 per quattro serate all’insegna della musica, spaziando tra diversi generi musicali del panorama musicale contemporaneo. L’ingresso, che rimane gratuito per tutte le serate, permette l’accesso all’area concerti con i due palchi su cui si alterneranno gli artisti, ad un più grande punto ristoro con diverse tipologie di food truck (dal messicano al giapponese) e ad un’area espositiva di realtà artigiane pronte a far conoscere i propri prodotti e servizi.

L’area della base è raggiungibile in bicicletta dai territori limitrofi e sarà adibita anche un’ampia area parcheggio.

BASE FESTIVAL 2024 – Scorzè

Dal 29 agosto al 01 Settembre

Presso Ex base missilistica di Peseggia – via Spangaro

Sitoweb: basefestival.it/

Instagram: instagram.com/basefestivalbase

Facebook: facebook.com/basefestivalbase