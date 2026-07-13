COSMO al Forte di Bard: tornare alla fonte e scoprire che, ogni tanto, il concerto è solo l’inizio.

Articolo e foto di Alessandro Amendolara

Alle sei di sera di domenica ero seduto in un torrente della Valle d’Aosta con persone che, dodici ore prima, avevo semplicemente incrociato. Le scarpe buttate sui sassi, le birre passate di mano in mano, i piedi ormai anestetizzati dal torrente e chiacchierate easy come se ci si conoscesse da sempre. Ripensandoci, il concerto di Cosmo era già finito da un pezzo. Eppure avevo la sensazione che fosse ancora lì. Non tra le montagne. Nemmeno tra le casse bluetooth. Ma tra quelle persone.

Dodici ore prima, alle sei del mattino, probabilmente stavamo salendo insieme gli stessi gradini del Forte di Bard. Una lunga fila di sconosciuti verso un concerto che sarebbe iniziato quando normalmente ti prepari il caffè sbadigliando. L’aria di montagna pizzicava i polmoni (e la scelta di fare una gara di corsa con una ragazza con la metà dei miei anni, non è stata brillantissima). Qualcuno stringeva ancora la felpa addosso (io), qualcun altro cercava il primo caffè della giornata (sempre io), qualcun altro faceva prudentemente tappa ai bagni prima di entrare nella zona con il palco (sempre fortissimamente io). Nessuno però sembrava infastidito dalla levataccia. Anzi. C’era quella strana eccitazione che appartiene solo alle occasioni per cui vale la pena fare qualcosa di apparentemente insensato.

Forse è stato proprio lì che ho capito la prima cosa di questo Matinée: il concerto non era la destinazione. Era l’inizio.

Cosmo – “La Fonte” Matinée Tour 2026, foto di Alessandro Amendolara per www.rockon.it

Entrato fattivamente al Forte, mi congiungo alla folla di stoici che già prima delle sette del mattino presidia la transenna del sotto-cassa. Il premio per la sveglia all’alba è la parte finale del pre-live: Cosmo ci regala una dolcissima cover di Ever New di Beverly Glenn-Copeland. Un brano di fine anni Ottanta che già in origine era un canto sacro ed etereo che parla di trasformazione e di rinascita, ma che con questo riarrangiamento si trasforma nella prima di molte coccole che scalderanno il nostro matinée.

Il concerto vero e proprio si apre filologicamente con Tornare alla fonte: se certi artisti aprono per cercare di conquistarti, Cosmo sembra invece partire dal presupposto che tu sia già lì e ti invita ad entrare senza alzare subito il volume. Poi ci saluta delicatamente con Ciao, il commiato a tutte le versioni precedenti di noi stessi. Racconta la paternità contemporanea fotografando la provincia con Talponia e inneggia a quell’amore che ormai ha smesso di appartenere soltanto a chi ha scritto Quando ho incontrato te (“Ho dormito poco più di tre ore e adesso eccomi qui“, eh già…), il tutto supportato dalla voce di Pan Dan e dalla regia musicale di Not Waving.

Il concerto entra nel vivo con il racconto introspettivo: Cosmo mette da parte momentaneamente la cassa dritta e lascia spazio ai legami, alle fragilità e ai dubbi. Lo fa attraverso l’elogio di quegli affetti borderline che non finiscono quasi mai nelle canzoni – Per un’amica e Per mio fratello – passando per la rassicurante auto-illusione di Tutto bene, il nichilismo gentile di La fine, la ricerca ostinata di un posto nel mondo in Esistere e il bilancio emotivo di Totem e tabù, fino a riesumare anche Wittgenstein, assente dalle sue scalette live da tredici anni. Più che una sequenza di brani, sembra una seduta di autocoscienza collettiva: il cantante di Ivrea abbassa continuamente il volume dell’ego per alzare quello delle relazioni, della vulnerabilità e delle domande. È forse il momento in cui il concerto smette definitivamente di essere una performance e diventa una conversazione leggera, quasi come quelle che si possono fare durante i falò estivi.

È proprio in questo blocco che arriva uno dei momenti più intensi del Matinée: il medley acustico che intreccia L’amore, Le voci, Le cose più rare e una delicatissima La collina dei ciliegi di Lucio Battisti. Una scelta che difficilmente può essere considerata casuale. “La Fonte”, infatti, è forse il disco in cui l’influenza battistiana emerge con maggiore naturalezza e lo stesso Cosmo lo racconta come “il secondo capitolo di un percorso iniziato con “Sulle ali del cavallo bianco” e destinato a trovare compimento in un terzo lavoro prossimamente in arrivo“.

Ma è soprattutto il modo in cui questo medley prende forma a renderlo così potente. L’artista rinuncia a tutto ciò che sul palco potrebbe fargli da rete di sicurezza: niente synth, niente sequenze, niente elettronica. Restano una chitarra, la sua voce e migliaia di persone che, quasi sottovoce, finiscono per cantare insieme a lui. Per qualche minuto il Forte di Bard smette di essere la cornice di un concerto e diventa il salotto di una gigantesca famiglia allargata. È lì che Cosmo lascia spazio a Marco: guardando verso il pubblico, confessa di emozionarsi sempre di più “data dopo data”, nonostante fosse convinto di aver ormai imparato il mestiere. A rendere quel momento ancora più autentico c’è anche la presenza della sua famiglia, lì insieme a tutti noi. E in quell’istante diventa difficile capire dove finisca il concerto e dove inizi la vita: la risposta me la danno le mie vicine di prosecco, che mi inseriscono nel loro abbraccio emozionato.

Pan Dan, Not Waving e Cosmo – “La Fonte” Matinée Tour 2026, foto di Alessandro Amendolara per www.rockon.it

Da questo momento in poi il Matinée cambia pelle. Dopo essersi spogliato di tutto nel medley acustico, Cosmo torna a vestirsi di elettronica senza però perdere quell’intimità costruita fino a pochi minuti prima. Parlare con te, Tutto un casino, L’abbraccio e Noi sembrano raccontare quattro modi diversi di stare insieme, fino ad arrivare a quella che, probabilmente, è la canzone che più di tutte ha contribuito a definire l’immaginario dell’artista.

Quando partono le prime note de L’ultima festa (arrangiata con dei loop della Macarena), il tempo sembra compiere uno strano scherzo. Nel 2016 raccontava il desiderio quasi disperato di non far finire una notte. Oggi, quasi dieci anni dopo, quella stessa canzone sembra parlare di altro. Non più della paura che una festa finisca, ma della fortuna di poterla vivere ancora. Con qualche capello bianco in più (i miei), qualche certezza in meno (le mie) e una consapevolezza che allora probabilmente mancava: certe canzoni non invecchiano perché, nel frattempo, invecchiamo noi. E ogni volta ci raccontano qualcosa di diverso.

Da lì in avanti il Forte di Bard diventa un enorme dancefloor a cielo aperto. Un lunedì di festa, Momenti, Sei la mia città dimostrano ancora una volta come Cosmo riesca a fare una cosa che, in Italia, continua a riuscire a pochissimi: trasformare il ballo in un linguaggio emotivo. Perché nella sua musica il dancefloor non è mai un posto in cui dimenticare la realtà. È, semmai, un modo diverso di attraversarla.

L’intensità non cala nemmeno quando il concerto rallenta nuovamente con Regata 70, Vele al vento e L’altro mondo. Anzi. È proprio qui che Cosmo interrompe la musica per compiere il gesto più politico dell’intera mattinata. Si avvolge nella bandiera della Palestina e pronuncia poche parole, asciutte, che non cercano applausi né consenso: “Se è possibile un genocidio davanti alle telecamere, allora questo mondo è marcio”. Nessun comizio, nessuna retorica. Solo la scelta di ricordare che, fuori dalle mura del Forte, esiste un mondo che continua a chiedere di non essere ignorato.

Cosmo – “La Fonte” Matinée Tour 2026, foto di Alessandro Amendolara per www.rockon.it

L’ultimo atto si apre con Sulle ali del cavallo bianco, forse il brano che meglio racconta il Cosmo di oggi. Una canzone sospesa, quasi mistica, che non cerca l’esplosione ma la contemplazione e che apre la strada a Ogni giorno / ogni notte, Incanto, Venite a vedere e alla delicatissima Sboccia il fiore. Più che un finale, sembra un congedo. Non quello di un artista che saluta il proprio pubblico, ma quello di qualcuno che, dopo averti accompagnato per quasi tre ore, ti lascia andare con la sensazione di avere ancora qualcosa da dirti.



Cosmo è tutto quello che ti aspetti quando non ti aspetti più nulla. Non perché continui a rincorrere la sorpresa o senta il bisogno di reinventarsi a ogni disco. Al contrario. Perché sembra aver raggiunto quella rara serenità artistica che gli permette di togliere invece che aggiungere, di rallentare quando tutti accelerano, di affidarsi alle canzoni senza il bisogno di dimostrare continuamente qualcosa. Più passano gli anni, più sembra interessato a condividere piuttosto che a impressionare.

Fuori dal Forte ritroviamo quelli che, fino a poche ore prima, erano semplicemente quelli con cui avevamo condiviso il Matinée. Abbiamo cantato gli stessi ritornelli, applaudito gli stessi silenzi, ballato sotto le stesse casse. Qualcuno propone un pranzo improvvisato, qualcun altro un bagno al torrente. Nel giro di pochi minuti siamo tutti in macchina verso la stessa destinazione. Come se il concerto avesse trovato un altro modo per continuare.

Qualche ora dopo siamo tutti con i piedi immersi nell’acqua gelida di un torrente della Valle d’Aosta. Fino a quella mattina eravamo soltanto compagni d’alba davanti allo stesso palco. Adesso ridiamo come la naturalezza dei vecchi amici. Ripenso all’inizio del Matinée e finalmente capisco. “Tornare alla fonte” non era soltanto la prima canzone della scaletta. Era un invito. Perché, in fondo, le cose più rare sono ancora quelle che non si possono programmare. Per fortuna.

Cosmo – “La Fonte” Matinée Tour 2026, foto di Alessandro Amendolara per www.rockon.it

COSMO – La scaletta di “La Fonte” Matinée Tour 2026



Ever New (prelive: cover di Beverly Glenn-Copeland)

Tornare alla fonte

Ciao

Talponia

Quando ho incontrato te

Per un’amica

Per mio fratello

Tutto bene

La fine

Esistere

Totem e tabù

Wittgenstein

L’amore / Le voci / Le cose più rare / La collina dei ciliegi (medley acustico, con cover di Lucio Battisti)

Parlare con te

Tutto un casino

L’abbraccio

Noi

L’ultima festa

Un lunedì di festa

Momenti

Sei la mia città

Regata 70

Vele al vento

L’altro mondo

Sulle ali del cavallo bianco

Ogni giorno / ogni notte

Incanto

Venite a vedere

Sboccia il fiore