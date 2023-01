FAT FREDDY’S DROP: a Luglio in concerto a Locorotondo (BA), Santa Sofia (FC) e Milano

Considerati a livello internazionale come una delle migliori live band dal vivo del mondo, i Fat Freddy’s Drop saranno di ritorno in Italia in estate per tre concerti all’aria aperta tutti da ballare.

FAT FREDDY’S DROP – Tour 2023

Sabato 29 Luglio – Locorotondo (BA) – Locus Festival

Domenica 30 Luglio – 18:00 – Santa Sofia (FC) – acieloaperto

Lunedì 31 Luglio – 19:30 – Milano – Circolo Magnolia

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3ZDES5w

Posto unico in piedi: € 30,00 + prev.

La formazione di sette elementi si è fatta strada partendo dal reggae attraverso un campo saturo di colori di psichedelia soul, prima di deviare su una desolata autostrada di Detroit di notte. Il loro sound è fatto per essere ascoltato dal vivo, con la sua potente miscela di virtuosismo jazz e sonorità digitali.

L’energia dal vivo dei Fat Freddy’s Drop si è guadagnata un fedele pubblico di Fred Heads. Durante il 2022 la band ha entusiasmato il pubblico in mezza Europa, inclusa un esplosivo concerto a Bologna. Gli spettacoli hanno avuto il sapore di veri e propri ricongiungimenti, entusiasmando il pubblico che aveva tenuto stretto i biglietti per oltre due anni dopo che l’impatto del Covid-19 e la chiusura dei confini avevano costretto il gruppo ad interrompere il tour nel marzo 2020. Per una band abituata a fare tournée a livello internazionale ogni anno a partire dal 2003, la risposta più logica è stata quella di pubblicare gli album live Wairunga e Lock-in, registrati e filmati senza il pubblico, nella madrepatria in Nuova Zelanda. La registrazione di un nuovo album in studio è nella to do list della band per il 2023, per dare un seguito a Special Edition Part 1, pubblicato alla fine del 2019.

