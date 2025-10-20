FAT FREDDY’S DROP: nell’autunno 2026 in concerto a Milano, Roma e Bologna

Spinta dall’amore per la musica, la leggendaria band Fat Freddy’s Drop tornerà sul palco nel 2026 per festeggiare il ventunesimo anniversario del celeberrimo album Based On A True Story.

Farà tappa in Italia il prossimo autunno per tre imperdibili date: mercoledì 30 settembre all’Alcatraz di Milano, giovedì 1° ottobre all’Atlantico di Roma e venerdì 2 ottobre all’Estragon Club di Bologna.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3JlGs8X

Le cinquantuno date previste tra Australia, Aotearoa (Nuova Zelanda), Europa e Regno Unito saranno le prime dopo l’improvvisa scomparsa del membro fondatore Chris ‘MU’ Faiumu. La band si è trovata unita nella decisione di portare avanti questo tour pianificato da tempo. Il cantante Dallas Tamaira afferma: «Per noi è importante onorare le decisioni prese con MU, e suonare questo album dal vivo ne fa parte»

Based On A True Story è stato pubblicato in forma indipendente nel 2005, un album composto da dieci tracce di future funk, con sorprese, inganni e deviazioni imprevedibili. L’album è diventato quello con la permanenza più lunga in classifica nella storia di Aotearoa, con 111 settimane consecutive nella Top 40, vincendo otto New Zealand Music Awards e il premio ai Worldwide Music Awards di Gilles Peterson nel Regno Unito.

«Questo è stato il primo vero album in studio della band e il suo successo è stato il trampolino di lancio per quello che è diventato un incredibile viaggio insieme», spiega il sassofonista Scott Towers. «Vogliamo rendere omaggio alla musica, a MU e alla band che ha creato. E naturalmente, suonare per i fan che ci hanno sempre sostenuto in tutto il mondo»

FAT FREDDY’S DROP

Based On A True Story 21st Anniversary Tour 2026

Mercoledì 30 Settembre 2026 – MILANO

Alcatraz – Via Valtellina, 25

Inizio concerti h. 20:00

Posto unico in piedi: € 30,00 + prev. / € 35,00 in cassa la sera del concerto

Giovedì 1° Ottobre 2026 – ROMA

Atlantico – Via dell’Oceano Atlantico, 271D

Posto unico in piedi: € 30,00 + prev. / € 35,00 in cassa la sera del concerto

Venerdì 2 Ottobre 2026 – BOLOGNA

Estragon Club – Via Stalingrado, 83

Posto unico in piedi: € 30,00 + prev. / € 35,00 in cassa la sera del concerto