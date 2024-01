EXPLOSIONS IN THE SKY: ad agosto in concerto a Castelbuono (Palermo) e Cesena (FC)

A sette anni di distanza dall’ultimo “The Wilderness” (2016), The Explosions In The Sky hanno fatto ritorno con “End”, il loro settimo album in studio pubblicato a settembre 2023 via Bella Union e contenente il singolo “Ten Billion People”.

“End”, il misterioso settimo album del quartetto di Austin, trae ispirazione dall’oscurità ma si trasforma in una riflessione rumorosa, drammatica e selvaggia sulla vita e sulla morte.

Autori di “mini-sinfonie catartiche”, i loro potenti brani strumentali evocano romanticismo e tragedia. Uno dei live più intensi di sempre. Un sound trionfante, una vera e propria “esplosione in cielo”.

EXPLOSIONS IN THE SKY

8/11 AGOSTO 2024 – CASTELBUONO (PA) – PIAZZA CASTELLO

YPSIGROCK

DOMENICA 11 AGOSTO 2024 – CESENA (FC) – ROCCA MALATESTIANA

ACIELOAPERTO

“Il nostro punto di partenza era il concetto di conclusione – la morte o la fine di un’amicizia o relazione. Ogni canzone nasce da una storia o dall’idea di uno di noi, che poi abbiamo sviluppato tutti insieme e trasformato nel suo proprio universo. Forse è nella nostra natura, ma continuavamo a sentire che il titolo dell’album era aperto a molte più interpretazioni: la fine di qualcosa o di un periodo può rappresentare uno stop, ma può anche indicare un inizio, e ciò che accade dopo che qualcosa finisce potrebbe non essere paragonabile a ciò che diventa in seguito”, afferma la band.

“End” è forse l’album degli Explosions in the Sky più “imponente”, fondendo la quiete e l’impatto travolgente dei loro primi lavori con la stratificazione sonora e le sperimentazioni ornamentali dei loro lavori successivi, nonché con la loro crescente produzione di colonne sonore per film e televisione, influenzata dai gusti personali che spaziano dalla musica classica alla musica ambient sperimentale.

Il titolo “End” contribuisce a un arco narrativo riflesso nei titoli degli album precedenti, iniziando con l'”innocenza” del primo album (“How Strange, Innocence”), attraversando l’idealismo e il romanticismo dei secondi e terzi album (“Those Who Tell the Truth Shall Die, Those Who Tell the Truth Shall Live Forever” e “The Earth is Not a Cold Dead Place”), per poi immergersi nell’introspezione (“All of a Sudden I Miss Everyone and Take Care Take Care Take Care”) e nella visione d’insieme (“The Wilderness”) degli ultimi lavori.

Attualmente, sono impegnati nella composizione della colonna sonora di una nuova serie televisiva ancora non svelata, prevista per il debutto nel 2024. “End” è il settimo album in studio della band, ma non il loro ultimo.