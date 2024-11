FRANZ FERDINAND: a fine agosto in concerto a Romano D’Ezzellino (VI), San Mauro Pascoli (FC) e Roma

A grande richiesta i Franz Ferdinand aggiungono tre nuovi appuntamenti in Italia per l’estate 2025, giovedì 28 agosto a Romano D’Ezzellino (VI), Villa Ca’ Cornaro per l’AMA Music Festival, venerdì 29 agosto a San Mauro Pascoli (FC), Villa Torlonia e il 30 agosto a Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Cavea per il Roma Summer Festival. Le tre date estive si aggiungono alla già annunciata del 20 febbraio 2025 al Fabrique di Milano, che ha registrato il sold out.

Biglietti in vendita:

su Ticketone > https://www.rockon.it/ff2025

su Vivaticket > https://www.rockon.it/ff2025v

su Ticketmaster > ticketmasteritalia.46uy.net/ff2025

I Franz Ferdinand hanno pubblicato il video di “Night Or Day”, l’ultimo brano tratto dal loro nuovo album in studio, The Human Fear, che uscirà venerdì 10 gennaio 2025 via Domino. Il brano è accompagnato da un fantasioso video in bianco e nero, drammatico ed esteticamente stupefacente, diretto da Rianne White.

Prodotto insieme a Mark Ralph, che aveva già collaborato con loro per l’album del 2013 Right Thoughts, Right Words, Right Action, l’album mostra i Franz Ferdinand in forma, vivaci e pieni di energia, che puntano senza esitazioni al lato più pop, in classico stile Franz.

Registrato agli AYR Studios in Scozia, le 11 canzoni di The Human Fear fanno tutte riferimento alle paure umane più profonde, e a come il superamento e l’accettazione di queste guidano e definiscono le nostre vite.

Sin dagli inizi, quando ancora organizzavano feste illegali in edifici dismessi di Glasgow, i Franz Ferdinand si sono distinti per una visione fresca, inarrestabile e orientata al futuro, con una prospettiva trasgressiva tipica delle scuole d’arte, ma con un amore per le grandi canzoni. The Human Fear continua senza dubbio questa tradizione; diverso ma nuovo, musicalmente e creativamente è un album desideroso di guardare avanti.

Primo album in studio con i membri Audrey Tait e Dino Bardot, il disco vede anche Julian Corrie collaborare con Alex Kapranos e Bob Hardy nella scrittura dei brani e nella parte creativa.

FRANZ FERDINAND

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 2025 MILANO – FABRIQUE SOLD OUT

GIOVEDÌ 28 AGOSTO 2025 ROMANO D’EZZELINO (VICENZA) – AMA MUSIC FESTIVAL VILLA CA’ CORNARO

VENERDÌ 29 AGOSTO 2025 SAN MAURO PASCOLI (FORLÌ-CESENA) – VILLA TORLONIA

SABATO 30 AGOSTO 2025 ROMA – ROMA SUMMER FEST CAVEA AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 11.00 di lunedì 2 dicembre. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 11.00 di martedì 3 dicembre.