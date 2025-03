I PREVAIL in concerto il 21 Agosto ad AMA Music Festival 2025

Grande ritorno in Italia per gli I PREVAIL, una delle band alternative metal contemporanee maggiormente amate dai fan.



Il gruppo statunitense sarà in concerto ad Ama Music Festival a Romano D’Ezzelino (Vicenza) il 21 agosto 2025.

Biglietti in vendita:

Ticketone > https://tidd.ly/3VdW9lV

Vivaticket > https://tidd.ly/4hiwWOU

Oppure > http://ticketmasteritalia.46uy.net/ama2022

La band farà di supporto agli headliner Electric Callboy. Formati nel 2010 a Castrop-Rauxel in Germania, gli Electric Callboy – conosciuti fino al 2022 come Eskimo Callboy – hanno conquistato milioni di fan grazie al loro stile audace e alla capacità di fondere generi apparentemente inconciliabili. Spaziano elegantemente dal tradizionale schlager tedesco al deathcore, con brani come “Hurrikan” (2022), a reinterpretazioni di successi come “Everytime We Touch” (2023) di Cascada in chiave post-hardcore.