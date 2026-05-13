Connect with us

Ciao cosa stai cercando?

Concerti

ALEX BRITTI annuncia “BRITTINTOUR ’26” con i primi 10 concerti outdoor

Published

Alex Britti PH. Ginevra Guidotti
Alex Britti PH. Ginevra Guidotti

Alex Britti è pronto per la prossima avventura dal vivo con BRITTINTOUR ’26 e annuncia oggi le prime 10 date outdoor per la stagione estiva. Un nuovo viaggio musicale che attraverserà tutta l’Italia, isole comprese, portando l’energia e il sound inconfondibile di Alex Britti sui palchi di tutta la penisola.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4u77L9n

Con la sua chitarra inconfondibile e una naturale capacità di attraversare generi e linguaggi musicali diversi, Alex Britti continua da anni a costruire un percorso artistico personale e immediatamente riconoscibile. Blues, jazz, rock, pop, R&B e cantautorato italiano si fondono nel suo stile con equilibrio e spontaneità, dando vita a una ricerca sonora in continua evoluzione. Artista versatile e da sempre aperto alla sperimentazione, Britti porta avanti una musica che nasce dall’incontro tra tecnica, istinto e desiderio costante di esplorare nuove direzioni, mantenendo nel live la sua espressione più autentica.

La tournée estiva sarà l’occasione per ripercorrere le tappe più importanti della sua carriera attraverso i brani che hanno segnato il suo repertorio e conquistato il pubblico nel corso degli anni. Sul palco non mancheranno infatti i grandi successi che hanno reso unico il suo percorso artistico, insieme ai brani tratti dall’ultimo progetto Feat.Pop, il lavoro che ha visto Alex Britti reinterpretare alcune delle canzoni più amate del suo repertorio in collaborazione con grandi artisti della scena musicale italiana.

Tra questi anche la nuova versione di “Gelido”, realizzata in duetto con Mario Biondi: un incontro musicale intenso e raffinato che attraversa sonorità blues, jazz e black music, dando nuova profondità emotiva a un brano composto, scritto e prodotto dallo stesso Alex Britti.

BRITTINTOUR ’26

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4u77L9n

29 maggio – Augusta (SR) @ Piazza Castello

14 giugno – Orta Nova (FG) @ Via Stornara

17 luglio – Milano @ Estate al Castello 2026 / Castello Sforzesco

18 luglio – Romano d’Ezzelino (VI) @ Ama Music Festival

24 luglio – Santa Severa (RM) @ Castello di Santa Severa

9 agosto – Sanza (SA) @ Festival dell’Accoglienza / Villa Comunale

11 agosto – Tirrenia (PI) @ Piazza dei Fiori / Marenia

14 agosto – Gatteo Mare (FC) @ Arena Rubicone

18 agosto – Ferrandina (MT) @ Piazza Plebiscito

27 agosto – Botrugno (LE) @ Piazza Indipendenza

In this article:, , ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Concerti

FRANZ FERDINAND + The Kooks in concerto il 30 Agosto all’AMA Music Festival 2026

Rivelata la nuova data del 30 agosto, che porta ai piedi del Monte Grappa Franz Ferdinand, The Kooks e The Molotovs, all’interno del programma...

26/03/2026

Concerti

ARCHITECTS + President in concerto il 10 Luglio all’AMA Music Festival 2026

Gli ARCHITECTS sono la nuova conferma di AMA Music Festival, kermesse che si svolge annualmente nella splendida cornice del Parco di Villa negri a Romano...

02/02/2026
AMA Music Festival 2026 - Scorpions e Alice Cooper AMA Music Festival 2026 - Scorpions e Alice Cooper

Festival

AMA Music Festival 2026 annuncia ALICE COOPER, SCORPIONS, Saxon e The Damned

Dopo il grande successo delle ultime edizioni, AMA Music Festival annuncia ufficialmente il suo ritorno nell’estate 2026, svelando le prime due date di luglio...

15/12/2025
Electric Callboy in concerto all'AMA Music Festival 2025 di Romano d'Ezzelino Electric Callboy in concerto all'AMA Music Festival 2025 di Romano d'Ezzelino

Reportage Live

ELECTRIC CALLBOY + I Prevail + Paleface Swiss: le foto e la scaletta del concerto all’AMA Music Festival 2025

Electric Callboy, I Prevail e Palaface Swiss in concerto all'AMA Music Festival 2025

22/08/2025