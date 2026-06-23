AMA FESTIVAL annuncia AMAPUNK con Punkreas, Derozer, Persiana Jones, Shandon e…

AMA Music Festival presenta AMApunk, una nuova giornata interamente dedicata al punk rock, in programma venerdì 10 luglio 2026 al Parco di Villa Negri. Una serata dal carattere diretto, popolare e profondamente identitario, pensata per riportare sullo stesso Main stage quattro nomi cult della scena italiana: Punkreas, Derozer, Persiana Jones e Shandon. Il programma prevede anche un Second stage con Moravagine, Duracel, The Slurmies e Manny and Friends, oltre a market e attività collaterali.

Il 10 luglio diventa così un appuntamento raro: una concentrazione di band che hanno attraversato generazioni, palchi, centri sociali, club, festival e chilometri di strada, contribuendo a definire il linguaggio del punk, dello ska-core e del punk rock italiano. Una combinazione che da anni mancava in questa forma e che AMA sceglie di proporre con un prezzo speciale di 10€ + d.p., pensato per essere il più accessibile possibile.

La giornata sarà dedicata a Cristiano Baldo, conosciuto da tutti come “Ruvido”: storico collaboratore dei Punkreas, figura familiare per moltissimi musicisti e punto di riferimento per tante band emergenti. Una presenza dietro e davanti al palco, capace di unire competenza, attitudine e quella generosità ruvida solo in apparenza che lascia tracce vere nelle scene musicali.

Il nuovo annuncio arriva dopo la ridefinizione della data del 10 luglio, inizialmente legata ad Architects e President, con procedura di rimborso già avviata. AMApunk nasce ora come una serata nuova, costruita attorno a una comunità musicale precisa, viva e trasversale.

AMA Music Festival 2026

10 luglio » PUNKREAS / DEROZER / PERSIANA JONES / SHANDON / MORAVAGINE / DURACEL / THE SLURMIES / MANNY AND FRIENDS

11 luglio » SCORPIONS / SAXON / CAPTAIN MANTEL / MAD DOGS / JUKEBOX74

12 luglio » ALICE COOPER / THE DAMNED / MESSA / THE SADE / THE LOYAL CHEATERS / TO THE MAX

18 luglio » ALEX BRITTI / DAMIEN MCFLY / … TBA

21 agosto » ALAN WALKER / … TBA

27 agosto » TONYPITONY / BLUVERTIGO / SARAFINE / … TBA

28 agosto » GIGI D’AGOSTINO / … TBA

30 agosto » FRANZ FERDINAND / THE KOOKS / THE MOLOTOVS / … TBA