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AMA FESTIVAL annuncia AMAPUNK con Punkreas, Derozer, Persiana Jones, Shandon e…

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AMA Music Festival presenta AMApunk, una nuova giornata interamente dedicata al punk rock, in programma venerdì 10 luglio 2026 al Parco di Villa Negri. Una serata dal carattere diretto, popolare e profondamente identitario, pensata per riportare sullo stesso Main stage quattro nomi cult della scena italiana: Punkreas, Derozer, Persiana Jones e Shandon. Il programma prevede anche un Second stage con Moravagine, Duracel, The Slurmies e Manny and Friends, oltre a market e attività collaterali.

Il 10 luglio diventa così un appuntamento raro: una concentrazione di band che hanno attraversato generazioni, palchi, centri sociali, club, festival e chilometri di strada, contribuendo a definire il linguaggio del punk, dello ska-core e del punk rock italiano. Una combinazione che da anni mancava in questa forma e che AMA sceglie di proporre con un prezzo speciale di 10€ + d.p., pensato per essere il più accessibile possibile.

La giornata sarà dedicata a Cristiano Baldo, conosciuto da tutti come “Ruvido”: storico collaboratore dei Punkreas, figura familiare per moltissimi musicisti e punto di riferimento per tante band emergenti. Una presenza dietro e davanti al palco, capace di unire competenza, attitudine e quella generosità ruvida solo in apparenza che lascia tracce vere nelle scene musicali.

Il nuovo annuncio arriva dopo la ridefinizione della data del 10 luglio, inizialmente legata ad Architects e President, con procedura di rimborso già avviata. AMApunk nasce ora come una serata nuova, costruita attorno a una comunità musicale precisa, viva e trasversale.

AMA Music Festival 2026

10 luglio » PUNKREAS / DEROZER / PERSIANA JONES / SHANDON / MORAVAGINE / DURACEL / THE SLURMIES / MANNY AND FRIENDS

11 luglio » SCORPIONS / SAXON / CAPTAIN MANTEL / MAD DOGS / JUKEBOX74

12 luglio » ALICE COOPER / THE DAMNED / MESSA / THE SADE / THE LOYAL CHEATERS / TO THE MAX

18 luglio » ALEX BRITTI / DAMIEN MCFLY / … TBA

21 agosto » ALAN WALKER / … TBA

27 agosto » TONYPITONY / BLUVERTIGO / SARAFINE / … TBA

28 agosto » GIGI D’AGOSTINO / … TBA

30 agosto » FRANZ FERDINAND / THE KOOKS / THE MOLOTOVS / … TBA

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